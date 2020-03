Jurassic World 3, riprese interrotte a causa del Coronavirus

Jurassic World 2: la prima immagine ufficiale del film

La Universal ha sospeso a tempo indeterminato le riprese di tre film, tra cui Jurassic World 3, a causa del Coronavirus. È il terzo studio, dopo Disney e Netflix, a interrompere le riprese di film e/o serie per evitare situazioni di contagio. Non è noto quando riprenderà la lavorazione dei tre progetti, né se questo comporterà un cambio della data d'uscita.

Jurassic World: Dominion, scritto e diretto da Colin Trevorrow, era previsto per giugno 2021. La Universal aveva già precedentemente rinviato le uscite di due film già pronti, No Time to Die (spostato da aprile a novembre) e Fast & Furious 9 - The Fast Saga (previsto per fine maggio, è stato rimandato ad aprile 2021, al posto del decimo episodio che è attualmente in standby).

Jurassic World 3: Tutto quello che sappiamo sul terzo film della saga

Jurassic World: un'immagine del Mosasauro

Oltre a Jurassic World: Dominion, le cui riprese erano in corso a Londra da circa un mese, sono stati rinviati altri due film: Flint Strong, nuovo lungometraggio di Rachel Morrison basato su un documentario del 2015 su una donna che sogna di diventare la prima vincitrice femminile di pugilato alle Olimpiadi; e un progetto ancora senza titolo, diretto da Nicholas Stoller e interpretato da Billy Eichner, noto comico americano. Attualmente in pre-produzione, il progetto doveva avviare le riprese entro la fine di marzo. Strategie simili sono state adottate da Disney e Netflix, che hanno sospeso la lavorazione di titoli come Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings e la quarta stagione di Stranger Things.

Per le prossime settimane, fino alla fine di aprile, sono previste solo sei uscite nuove nelle sale americane, tra cui proprio un film distribuito dalla Universal: Trolls World Tour, nuova fatica della DreamWorks Animation. I cinema rimangono aperti, ma con misure restrittive che prevedono l'occupazione di un posto su due, per rispettare la distanza di sicurezza, almeno fino al 30 aprile.