Jurassic World: Dominion, nel film presente un altro personaggio di Jurassic Park

Jurassic World: Dominion sembra abbia nel proprio cast un altro personaggio apparso in Jurassic Park: Campbell Scott avrà infatti il ruolo di Lewis Dodgson.

Il personaggio non è uno dei più ricordati, tuttavia ha un ruolo importante nella trama del franchise originale.

Nel film Jurassic Park il personaggio interpretato da Campbell Scott viene mostrato mentre incontra Dennis Nedry e lo assume per rubare del DNA di dinosauro da InGen. Nedry decide quindi di sabotare il parco pur di fuggire con il materiale genetico.

Nell'opera originale Dodgson era stato interpretato da Cameron Thor.

Nei romanzi Dodgson lavora per la società Biosyn e in Il mondo perduto incontra Sarah Harding mentre va a Isla Sorna, riuscendo così a ottenere la possibilità di recuperare delle uova dall'isola. Dodgson nei romanzi viene ucciso da un tirannosauro.

Nel cast di Jurassic World: Dominion ci saranno anche le star del film originale Jeff Goldblum, Laura Dern e Sam Neill.

I protagonisti del lungometraggio, in arrivo nelle sale americane l'11 giugno 2021 e la cui produzione è ricominciata, saranno ancora una volta Chris Pratt e Bryce Dallas Howard.

