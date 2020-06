Jurassic World: Dominion, Bryce Dallas Howard svela le nuove misure sicurezza necessarie sul set

Bryce Dallas Howard, rassicurata dalle nuove misure di sicurezza messe in piedi da Universal per far ripartire la lavorazione di Jurassic World: Dominion, si prepara al ritorno sul set inglese.

Jurassic World: Dominion si prepara a far ripartire le riprese con nuove misure di sicurezza imposte dall'emergenza sanitaria. A rivelarle è la star del franchise Bryce Dallas Howard, che descrive le condizioni che gli attori troveranno al momento del ritorno nei Pinewood Studios UK a luglio.

Jurassic World: Chris Pratt discute con Bryce Dallas Howards

"C'è stata molta comunicazione tra di noi" confessa compiaciuta Bryce Dallas Howard. "Lo studio sta facendo di tutto. Non saremmo mai tornati al lavoro se non ci fossimo sentiti al sicuro, ma stiamo facendo un passo alla volta e sono davvero grata di avere un lavoro".

A rassicurare l'attrice sulle condizioni di sicurezza del set è l'impegno dei produttori di creare un ambiente sicuro e confortevole nonostante il protrarsi dell'emergenza sanitaria:

"Quello che mi convince più di tutto sono le conversazioni quotidiane con tutti gli attori e i membri chiave della crew. Ci poniamo problemi su come realizzare le scene in sicurezza. Il tutto senza arrivare a compromessi che potrebbero mettere a repentaglio la salute di qualcuno".

Jurassic World: i film hanno gli stessi problemi della nuova trilogia di Star Wars?

Universal Pictures non sembra badare a spese per far ripartire il set di Jurassic World: Dominion nella massima sicurezza. Lo studio avrebbe speso 5 milioni di dollari per dar vita a un piano che include una serie di nuovi protocolli: si va dai test su tutti i membri del team a stazioni per sanificare le mani fino a nebbie notturne anti-virali e a una clinica privata pronta a seguire cast e crew nei suoi bisogni sanitari.

A quanto pare Bryce Dallas Howard, Chris Pratt e alcune costar si sono già recate in Inghilterra a metà marzo e faranno ritorno sul set inglese presto per il riavvio delle riprese. Prima di lasciare gli Stati Uniti, gli attori dovranno sottoporsi a test e non appena messo piede in Inghilterra dovranno osservare la quarantena di 14 giorni, come imposto dal governo.

L'uscita di Jurassic World: Dominion è fissata per l'11 giugno 2021.