Jurassic World: Dominion, Jeff Goldblum: "Ci hanno dato 109 pagine di regole di sicurezza"

Jeff Goldblum ci aggiorna sui protocolli di sicurezza richiesti - ben 109 pagine - per poter fare ritorno in serenità sul set di Jurassic World: Dominion.

Jurassic World 3 è stata una delle prime grandi produzioni di Hollywood a ripartire dopo il blocco, ma la situazione è piuttosto complicata, come conferma la star Jeff Goldblum, che tornerà nei panni del Dottor Ian Malcolm:

"Tra una settimana tutti noi siamo attesi in Inghilterra, dove ci sono protocolli a bizzeffe. Sarà tutto molto sicuro, credo. E gireremo Jurassic World."

In un momento in cui è richiesto il distanziamento sociale, riuscire a gestire in sicurezza il set di un blockbuster in cui ci sono centinaia di professionisti che lavorano a stretto contatto richiede una lunga lista di regole di sicurezza. Per l'esattezza si tratta di 109 pagine, come svela Jeff Goldblum a Entertainment Tonight:

"Ci hanno dato 109 pagine. Hanno investito corpo, anima e un sacco di soldi per assicurarsi che noi saremo al sicuro. Non voglio annoiarvi coi dettagli, ma staremo tutti in quarantena in una sorta di bolla, tutta l'equipe e il cast. E saremo sottoposti a test. Sappiamo che è un momento rischioso, ma sentiamo che è la cosa giusta. Ci saranno Sam Neill e Laura Dern e Chris Pratt e Bryce Dallas Howard; Colin Trevorrow dirigerà il film e ci saranno un po' di dinosauri".

L'uscita di Jurassic World: Dominion è fissata all'11 giugno 2021.

