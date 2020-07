Jurassic World: Dominion, Sam Neill, Jeff Goldblum e Laura Dern saranno presenti per tutto il film

Quanto sarà lo spazio riservato alle star Sam Neill, Jeff Goldblum e Laura Dern in Jurassic World: Dominion? Tanto, a quanto pare visto che i divi del franchise di Jurassic Park non compariranno solo per brevi camei, ma saranno presenti per tutto il film.

Jurassic World - Il regno distrutto: una scena del film

A rassicurare i fan ci ha pensato Sam Neill rivelando che i personaggi di Alan Grant, Ian Malcolm e Ellie Satler avranno un centrale nella trama di Jurassic World: Dominion.

Nel corso di un'intervista a Yahoo Movies UK, Neill, che tornerà nell'iconico ruolo del paleontologo Alan Grant specificando che non vede l'ora di riunirsi ai colleghi Jeff Goldblum e Laura Dern sul set. Le riprese del nuovo capitolo del franchise stanno per riprendere il via dopo lo stop dovuto all'emergenza sanitaria, di recente la star Bryce Dallas Howard ha svelato le nuove misure sicurezza necessarie sul set di Jurassic World: Dominion.

Riguardo allo spazio riservato al suo personaggio, Neill ha svelato che il suo è un ruolo sostanziale come quelli del Dottor Ian Malcolm e della Dottoressa Ellie Sattler:

"Siamo in tutto il film, Jeff Goldblum, Laura Dern e io, ma forse non correrò così veloce come 27 anni fa".

Le tre star del franchise originale affiancheranno Chris Pratt e Bryce Dallas Howard, nei ruoli di Owen Grady e Claire Dearing, insieme a Jake Johnson, Omar Sy, Justice Smith, Daniella Pineda, Mamoudou Athie e DeWanda Wise. Alla regia ritroveremo ancora una volta Colin Trevorrow.

L'uscita di Jurassic World: Dominion è fissata per l'11 giugno 2021.