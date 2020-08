Jurassic World: Dominion, una foto dal set svela un legame con la trilogia originale

Jurassic World: Dominion sembra conterrà un nuovo legame con i film precedenti, come dimostra una nuova foto che contiene dei dettagli legati a un luogo già mostrato nella trilogia originale.

Dal set del film di Colin Trevorrow è apparso infatti uno scatto in cui si vede un laboratorio e un contenitore che riporta le scritte InGen e Site B Isla Sorna.

Jurassic World: Dominion, una foto dal set

Il sito JurassicOutpost ha quindi ipotizzato che nella cassa refrigerata presente sul set di Jurassic World: Dominion potrebbero esserci degli embrioni di dinosauro provenienti da Isola Sorna e che qualcuno abbia portato in vita altri dinosauri sfruttando il materiale di InGen. Isla Sorna era apparsa per l'ultima volta in Jurassic Park III quando il Dottor Grant e i suoi amici si ritrovavano sull'isola. In base ai materiali promozionali di Jurassic World e Jurassic World: Il Regno Perduto si sa che sull'isola è continuato il lavoro degli esperti in genetica e quindi i fan potrebbero attendersi nuovi dettagli relativi a quanto accaduto sull'isola nel prossimo film.

I protagonisti del lungometraggio diretto da Colin Trevorrow, la cui produzione è ricominciata a Londra, saranno ancora una volta Chris Pratt e Bryce Dallas Howard. Tra i membri del cast del film originale coinvolti nel progetto ci sono Laura Dern, Sam Neill e Jeff Goldblum.

Frank Marshall, uno dei produttori di Jurassic World 3 aveva dichiarato recentemente che il lungometraggio non è stato ideato come capitolo conclusivo della saga: "Si tratta dell'inizio di una nuova era".

Nel lungometraggio, infatti, si assiste a una situazione totalmente nuova: "I dinosauri ora sono nella terra tra di noi, e ci resteranno a lungo, spero".

Marshall ha inoltre sottolineato che un mondo pieno di dinosauri sarà considerato, nell'universo creato per il grande schermo, la "nuova normalità" e che potrebbero esserci nuove storie ambientate in questo mondo affascinante e un po' terrificante.