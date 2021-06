Jurassic World: Dominion, Colin Trevorrow: "Il trailer arriverà prima di quanto pensiate"

Il regista di Jurassic World: Dominion, Colin Trevorrow, ha anticipato che la campagna di marketing per il film, in uscita tra un anno, inizierà prima di quanto si possa pensare.

Anche se al momento i dettagli su Jurassic World: Dominion, terzo capitolo della saga reboot di Jurassic World, sono praticamente inesistenti, il regista Colin Trevorrow alimenta l'hype anticipando che i materiali di marketing, trailer compreso, arriveranno prima di quanto si possa immaginare.

Jurassic World: Dominion, un ciak del film

Sam Neill, star della saga di Jurassic Park qui di ritorno nel franchis einsieme ai colleghi Laura Dern e Jeff Goldblum, ha descritto Jurassic World: Dominion come "un incrocio tra un campeggio estivo e una rehab". Impossibile non essere curiosi.

Anche se l'uscita di Jurassic World: Dominion è slittata in avanti di quasi un anno, al 10 giugno 2022, a causa dell'emergenza sanitaria, il regista Colin Trevorrow ha anticipato a Hollywood Reporter che il marketing che accompagnerà l'uscita del film potrebbe cominciare prima del previsto:

"Sarà prima di quanto pensi. Non posso ancora parlarne. Abbiamo in programma qualcosa di divertente, che ha a che fare con il far tornare la gente al cinema."

Jurassic World: Dominion, l'arrivederci di Sam Neill in un tweet

Jurassic World: Dominion, diretto da Colin Trevorrow, vede nel cast Chris Pratt nel ruolo di Owen Grady, Bryce Dallas Howard nei panni di Claire Dearing e i protagonisti storici del franchise, Sam Neill, Laura Dern, Jeff Goldblum e BD Wong.