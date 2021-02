Jurassic World: Dominion, per Sam Neill è "un incrocio tra un campeggio estivo e una rehab"

La star Sam Neill ha descritto l'esperienza sul set di Jurassic World: Dominion "un incrocio tra un campeggio estivo e una rehab". L'attore neozelandese sembra essersi divertito un sacco a tornare nei panni del Dottor Alan Grant affiancando i colleghi Laura Dern e Jeff Goldblum.

Jurassic World: Dominion, un ciak del film

Nonostante le difficoltà dovute all'emergenza sanitaria, Sam Neill sembra aver beneficiato dell'esperienza sul set di Jurassic World: Dominion tanto da dichiarare a Yahoo! Entertainment:

"Si è trattato di un incrocio tra un campeggio estivo, una rehab le vacanze di Pasqua. Eravamo costretti a stare insieme e questo ci arricchito. Se avessimo girato a Los Angeles, ogni sera ognuno sarebbe tornato a casa sua, ma così abbiamo avuto l'opportunità di conoscerci meglio. Mi auguro che al momento opportuno ci saranno migliaia di grandi cinema pronti ad accoglierci perché è un grande film per un grande pubblico".

Sembra proprio che Sam Neill sia stato in grado di cogliere gli aspetti positivi di questa situazione emergenziale cogliendo l'occasione per trascorrere più tempo insieme alle sue co-star. Lo dimostrano i social dell'attore che si è dilettato in divertenti duetti canori insieme al collega Jeff Goldblum. Neill ha ammesso, inoltre, di sentirsi fortunato per aver potuto continuare a lavorare a differenza di molte persone rimaste senza lavoro a causa della situazione sanitaria:

"Non mi sono mai sentito più privilegiato di poter lavorare dello scorso anno. Così tante persone sono ferme da un anno e non posso che immaginare quanto sia spaventoso e deprimente e quanta ansia crei questa condizione".

Jurassic World: Dominion uscirà nelle sale il 10 giugno 2022.