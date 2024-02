Just Cause, il regista di American Fiction si occuperà della serie con Scarlett Johansson

Il vincitore dell'Emmy e candidato agli Oscar 2024 Cord Jefferson scriverà e produrrà la prossima serie con protagonista Scarlett Johansson, Just Cause, che rappresenterà anche il suo primo ruolo televisivo di rilievo.

Regista di American Fiction, Jefferson è salito a bordo dell'adattamento per Amazon Prime Video del romanzo di John Katzenbach. Inoltre, l'acclamato sceneggiatore John Wells si è unito al progetto, co-scrivendo la serie con Jefferson, e sarà anche produttore esecutivo.

Just Cause, pubblicato per la prima volta nel 1992, racconta la storia di Matt Cowart, un reporter di Miami. In questo adattamento, la Johansson interpreterà una versione femminile di Cowart, chiamata Madison "Madi" Cowart. La narrazione segue Cowart dopo aver ricevuto una lettera da un condannato a morte che dichiara la propria innocenza. L'indagine che ne consegue non solo mette in dubbio la colpevolezza del detenuto, ma scopre anche diversi altri orrori nascosti.

Scarlett Johansson ammette: "su quel ruolo di transessuale sono stata maleducata"

Per uno strano scherzo del destino, questa è in realtà la seconda interpretazione, per Scarlett Johansson, del materiale originale. Uno dei suoi primi ruoli, quando aveva solo 11 anni, è stato nella versione cinematografica del 1995 de La giusta causa, con Sean Connery e Laurence Fishburne.