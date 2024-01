Jurassic World: David Koepp al lavoro sulla sceneggiatura di un nuovo film della saga

Lo sceneggiatore David Koepp è al lavoro sullo sviluppo di un nuovo film della saga di Jurassic World, probabilmente in vista di un debutto nel 2025.

Jurassic World potrebbe presto avere un nuovo sequel: David Koepp sta infatti scrivendo la sceneggiatura del progetto.

Il capitolo più recente, intitolato Il Dominio, era arrivato nelle sale nel 2022.

Un nuovo sequel

Jurassic World: un concept art di Dean Sheriff

Koepp è già stato autore di Jurassic Park, diretto da Steven Spielberg, e del sequel Il Mondo perduto, arrivato nei cinema nel 1997.

Il nuovo progetto della saga giurassica dovrebbe arrivare nei cinema, secondo fonti vicine alla produzione, nel 2025.

Il sito di The Hollywood Reporter sostiene inoltre che il film darà il via a una nuova epoca giurassica e nel team della produzione dovrebbe esserci Frank Marshall, già coinvolto nella trilogia di Jurassic World, in collaborazione con Patrick Crowley e Steven Spielberg, tramite Amblin Entertainment.

Nel cast non dovrebbero essere coinvolti Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, e i veterani della saga Sam Neill, Laura Dern, e Jeff Goldblum.

Attualmente non sono stati svelati i possibili dettagli della trama del nuovo film.