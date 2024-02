Scarlett Johansson diventa regista con Eleanor the Great, film con star June Squibb

L'attrice Scarlett Johansson debutterà come regista in occasione del film Eleanor the Great, con protagonista l'attrice June Squibb.

Scarlett Johansson debutterà come regista con il film Eleanor the Great, di cui è stato svelato il cast.

Il progetto sarà prodotto e distribuito grazie alla collaborazione tra Sony Pictures Classics e TriStar Pictures.

I dettagli del progetto

Eleanor the Great avrà come protagonista June Squibb nel ruolo della novantenne Eleanor Morgenstein, una novantenne che cerca di ricostruire la propria vita dopo la morte della sua migliore amica. La donna si trasferisce a New York, dopo aver trascorso molti decenni in Florida.

La sceneggiatura è firmata da Tory Kamen. Scarlett Johansson, oltre a essere impegnata come regista, sarà coinvolta anche come produttrice del film.

Tra gli interpreti del progetto ci sono anche Chiwetel Ejiofor, Jessica Hecht ed Erin Kellyman.

Scarlett, in precedenza, ha recitato insieme a Hecht in occasione dello spettacolo teatrale A View From the Bridge, per cui hanno ottenuto una nomination ai Tony Awards.