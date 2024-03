Jurassic World 4: Scarlett Johansson protagonista del film di Gareth Edwards?

Se confermata, la notizia potrebbe rivelarsi una bomba. Universal vorrebbe Scarlett Johansson protagonista di Jurassic World 4, che vedrà il mago degli effetti speciali Gareth Edwards alla regia. A riportare la notizia, al momento priva di conferme, è l'insider Jeff Sneider. Resta da capire se Scarlett Johansson sceglierà di partecipare a un nuovo franchise dopo aver concluso la sua presenza nell'MCU nei panni di Vedova Nera.

Asteroid City: il sorriso di Scarlett Johansson a Cannes 2023

L'inizio della produzione è già previsto per il 31 luglio, David Koepp ha quasi completato la sceneggiatura e ora sembra che sia in corso il casting del film che punta a un'uscita nel 2025 per rilanciare i fasti del franchise giurassico.

Universal e Amblin Partners di Steven Spielberg stanno agendo rapidamente per far entrare in produzione al più presto la nuova avventura che non vedrà il ritorno dei protagonisti della trilogia Chris Pratt e Bryce Dallas Howard.

Jurassic Park compie 30 anni: come ha cambiato il monster movie

In fatto di creature mostruose, Gareth Edwards ha una certa esperienza avendo diretto dapprima la pellicola indie rivelazione Monsters e poi il blockbuster Godzilla. Ne sa anche qualcosa in fatto di produzioni caotiche essendo uscito indenne dalla regia di Rogue One: A Star Wars Story. Ed è un mago degli effetti speciali con i budget adeguati, avendo sfornato di recente il thriller fantascientifico The Creator con John David Washington che, sebbene sia stato realizzato con solo 80 milioni di dollari, sembrava molto più costoso.

La mia vita è uno zoo, Matt Damon: "Baciare Scarlett Johansson è stato un inferno"

Scarlett Johansson potrebbe cedere al fascino di un'offerta milionaria concedendosi un viaggio nel mondo dei dinosauri creato da Steven Spielberg. Nel frattempo l'attrice si prepara al debutto alla regia col film Eleanor the Great, incentrato sulla storia della novantenne Eleanor Morgenstein, una novantenneche cerca di ricostruire la propria vita dopo la morte della sua migliore amica.