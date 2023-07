La mia vita è uno zoo, Matt Damon:'Baciare Scarlett Johansson è stato un inferno'

Matt Damon ha partecipato ad un gioco per LadBible insieme alla co-star in Oppenheimer Emily Blunt, nel quale dovevano rispondere di essere d'accordo o meno con una dichiarazione. L'attore ha risposto ad una domanda sul tema dell'alito cattivo dei colleghi durante le scene in cui ci sono dei baci.

Damon e Blunt hanno risposto entrambi che preferiscono invitarli a prendere una gomma da masticare invece di avvisarli di avere l'alito cattivo. Damon a quel punto ha raccontato l'aneddoto di un bacio accaduto sul set di La mia vita è un zoo, film del 2011 in cui recita con Scarlett Johansson:"Andammo a pranzo e sia io che lei pensammo che fosse finita. Lei mangiò un panino con le cipolle per pranzo e poi entrò e Cameron Crowe aveva impostato una ripresa ravvicinata del bacio e lei disse 'Oh m**a! Ho letteralmente appena mangiato un panino con le cipolle!".

"È stato un inferno, riesci ad immaginare quanto fosse orribile per me?" ha concluso Damon

La mia vita è uno zooracconta la storia del reporter Benjamin (Damon), rimasto da poco vedovo, che sceglie di cambiare totalmente vita e di trasferirsi insieme ai figli in uno zoo malmesso. Aiutati da Kelly (Johansson), la famiglia riuscirà rimetterlo in sesto.

Nel cast del film anche Thomas Haden Church, Colin Ford, Elle Fanning e Maggie Elizabeth Jones.