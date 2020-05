Jurassic World 3, Sam Neill: "Le riprese al via a luglio"

Sam Neill si prepara al ritorno nel franchise e rassicura i fan anticipando che le riprese di Jurassic World 3 dovrebbero prendere il via a luglio.

Dopo aver fatto parte del Jurassic Park franchise, Sam Neill si prepara a fare ritorno in Jurassic World nel ruolo del Dottor Alan Grant e rassicura i fan, anticipando che le riprese di Jurassic World 3 dovrebbero prendere il via a luglio.

Sam Neill in una scena di Jurassic Park III

Jurassic World 3, il cui titolo sarà Jurassic World: Dominion, concluderà la nuova trilogia spinoff inaugurata nel 2015, ma in un certo senso rappresenterà un nuovo inizio visto che Universal avrebbe lasciato trapelare la volontà di proseguire il franchise giurassico anche in futuro. L'emergenza sanitaria globale, però, ha causato uno stop nelle produzioni, compresa quella di Jurassic World 3.

Anche se il regista Colin Trevorrow ha garantito di stare portando avanti il progetto anche mentre si trova costretto a casa, ci pensa Sam Neill ad anticipare una buona notizia in un'intervista al Guardian in cui svela che "i set dei Pinewood Studios di Londra sono tutti pronti e l'idea è di far partire le riprese a luglio":

"Dovrei recarmi a Pinewood alle sei del mattino. I set sono pronti e ci aspettano. Mi manca la compagnia degli amici e la convivialità di mangiare tutti insieme al ristorante, condividendo un buon bicchiere di vino insieme. Non vedo l'ora di poterlo rifare. Spero che le persone non si siano abituate a farne a meno."