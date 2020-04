Jurassic World 3: Colin Trevorrow offre un primo sguardo al film mentre lavora da casa

Colin Trevorrow, impegnato nello sviluppo di Jurassic World 3, offre un primo sguardo al film mentre, come molti, lavora da casa allo sviluppo del sequel. La produzione di Jurassic World 3, il cui titolo dovrebbe essere Jurassic World: Dominion, è iniziata a fine febbraio prima che la pandemia di coronavirus costringesse Universal a sospendere la lavorazione.

Jurassic World: Fallen Kingdom - Chris Pratt in una scena con ina tartaruga

Colin Trevorrow, però, non si arrende e continua a lavorare al progetto da casa propria utilizzando il materiale girato finora. In un post su Instagram, il regista mostra un computer col girato del film sul monitor. Nel fotogramma in questione vediamo un bambino in bicicletta a lato dell'immagine vicino a un edificio semidistrutto, magari da uno dei dinosauri che adesso vagano indisturbati sulla terraferma.

Jurassic World 3, Colin Trevorrow: "Le opportunità alle volte nascono dai momenti peggiori"

Diretto da Colin Trevorrow e scritto dal regista insieme a Emily Carmichael, Jurassic World: Dominion vede nel cast Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Sam Neill, Laura Dern, Jeff Goldblum, DeWanda Wise, Mamoudou Athie, Justice Smith, Daniella Pineda, Jake Johnson, Omar Sy e Dichen Lachman. Il film dovrebbe arrivare nei cinema l'11 giugno 2021.