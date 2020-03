Jurassic World 3: una foto dal set conferma che vedremo i dinosauri nella neve?

Una foto on location di Jurassic World 3 anticipa un possibile cambiamento di ambientazione che potrebbe vedere i dinosauri della saga in azione nella neve.

Sono in corso le riprese di Jurassic World 3 e una nuova foto dal set indica che nel film vedremo i dinosauri nella neve. La foto in questione svela infatti una gelida location per il film diretto da Colin Trevorrow.

Solo pochi giorni fa Trevorrow ha svelato il titolo del terzo capitolo della saga giurassica, Jurassic World: Dominion. Nei precedenti capitoli le Hawaii sono state utilizzare per ricreare l'isola fictional di Isla Nublar, ma adesso sappiamo che il terzo film non sarà ambientato lì. Una foto diffusa da Colin Trevorrow su Instagram anticipa una location assai più gelida, che anticipa l'arrivo della neve come svelano gli abiti pesanti della crew.

I primi rumor lasciano intendere che Jurassic World 3 sarà ambientato in varie location diverse, ma per adesso Colin Trevorrow mantiene il riserbo sui dettagli del sequel, anticipati però in parte dal corto Battle at Big Rock. Sappiamo, però, il film vede confermato il ritorno di molti volti noti, dai protagonisti Chris Pratt e Bryce Dallas Howard a Sam Neill, Laura Dern e Jeff Goldblum, che torneranno a indossare i ruoli di Alan Grant, Ellie Sattler e Ian Malcolm; con loro anche i nuovi arrivi Jake Johnson, Omar Sy, Justice Smith, and Daniella Pineda. Dichen Lachman, DeWanda Wise, Scott Haze e Mamoudou Athie.

L'uscita di Jurassic World 3 è prevista per l'11 giugno 2021.