Jurassic World 3, Colin Trevorrow: "Jeff Goldblum, Laura Dern e Sam Neill torneranno per un buon motivo"

Jurassic World 3 riporterà sullo schermo i protagonisti originali Jeff Goldblum, Sam Neill e Laura Dern e lo sceneggiatore Colin Trevorrow ha ora parlato di questa reunion di Jurassic Park.

Il capitolo conclusivo della nuova trilogia con protagonisti Chris Pratt e Bryce Dallas Howard, interpreti di Owen Grady e Claire Dearing, mostrerà infatti in azione il Dottor Alan Grant, Ian Malcolm ed Ellie Sattler.

Colin Trevorrow, regista e autore della sceneggiatura di Jurassic World 3 in collaborazione con Emily Carmichael, ha infatti parlato ai microfoni di Empire del lavoro compiuto sulla storia: "Dovevamo ideare un motivo per cui Ellie, Malcolm e Grant andassero al parco tematico nello stesso giorno in cui scoppia - di nuovo - il caos".

Il filmmaker ha proseguito ricordando: "Il prossimo film permette di usare i personaggi originali come parte della storia in un modo che appare naturale. Io ed Emily Carmichael lo chiamiamo Jurassic Park VI perché lo è veramente".

Jeff Goldblum era apparso brevemente in Jurassic World - Il regno distrutto, mentre gli altri due personaggi non sono ritornati sul set dai tempi di Jurassic Park III in cui Grant veniva ingannato e ritornava sull'Isola Sorna, mentre Sattler si era sposata ed era diventata una madre. Trevorrow ha quindi anticipato: "Inizi pensando alle domande più semplici: chi sono queste persone ora? Cosa pensano del nuovo mondo in cui vivono e come si sentono facendo parte della sua storia? Alla fine sarà una collaborazione con gli attori. Conoscono e amano questi personaggi. Realizzeremo il film insieme".

Jurassic World 3, scritto e diretto da Colin Trevorrow, dovrebbe arrivare nelle sale cinematografiche americane l'11 giugno 2021.