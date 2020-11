Jurassic Park diventa trending topic dopo le foto virali di un gigantesco alligatore in Florida

Foto e video di un alligatore enorme in Florida sono diventati virali, facendo diventare Jurassic Park di Steven Spielberg trending topic sui social media.

Jurassic Park è diventato improvvisamente trending topic dopo che le foto e i video di un enorme alligatore che si aggira per le strade della Florida durante un uragano sono diventate virali.

Nel 1993 Jurassic Park, diretto da Steven Spielberg, si è imposto rapidamente come blockbuster consolidando l'interesse del nutrito fanbase di appassionati di dinosauri e rettili giurassici. Il film ha dato vita a una saga lucrosa che ha a sua volta alimentato una trilogia reboot ideata da Colin Trevorrow.

In attesa dell'uscita di Jurassic World: Dominion, capitolo finale della nuova trilogia le cui riprese si sono appena concluse, a eccitare gli appassionati ci hanno pensato le foto e i video pubblicati sui social che documentano l'enorme alligatore che ha fatto la sua comparsa sul campo da golf di Naples, Florida, durante la tempesta tropicale della scorsa settimana. Ecco il riferimento spontaneo a Jurassic Park che ha fatto diventare il cult di Spielberg trending sui social media.

Lo stato della Florida ospita circa 1,3 milioni di alligatori, che hanno musi più corti e più arrotondati dei coccodrilli. Anche i denti degli alligatori scompaiono dalla vista quando le loro bocche sono chiuse, a differenza dei coccodrilli. Le Everglades, paludi della Florida divenuto un immenso parco naturale, sono l'unico posto al mondo in cui coesistono sia alligatori che coccodrilli. E nonostante gli alligatori siano così comuni in Florida, il recente avvistamento ha scioccato anche la gente del posto vista la stazza dell'alligatore.

Grande è la curiosità per l'arrivo al cinema di Jurassic World: Dominion che, a quanto si vocifera, potrebbe ospitare nuovi incredibili dinosauri, come suggerito da una foto del set che mostra un lystrosauro, new entry del Jurassic universe.