Scarlett Johansson: "Jurassic World - La rinascita è una lettera d'amore a Spielberg"

Scarlett Johansson ha partecipato alla première di Jurassic World - La rinascita all'Odeon Luxe Leicester Square di Londra ha parlato del film come di una lettera d'amore nei confronti di Steven Spielberg.

In particolare, secondo l'attrice, si tratta di un omaggio molto sentito ai primi due film, quelli diretti dal regista di Schindler's List, ovvero Jurassic Park (1993) e Il mondo perduto - Jurassic Park (1997).

Jurassic World - La rinascita omaggio a Steven Spielberg



"Penso davvero che sia una lettera d'amore all'opera di Steven. I fan dell'universo di Jurassic possono aspettarsi di sentire davvero il DNA del Jurassic Park originale in questo film" ha spiegato Johansson.

Una scena di Jurassic Park

L'attrice è proprio cresciuta con i film di Steven Spielberg e ha sempre amato in maniera particolare il franchise di Jurassic Park, svelando in più occasioni l'affetto per il primo film.

Scarlett Johansson è una grande fan del primo Jurassic Park

"È uno dei primi film [Jurassic Park] che ricordo di aver visto al cinema. Lo ricordo vividamente. Mi ha cambiato la vita. Mi ha sconvolta. Non riesco a esprimere quanto sono entusiasta. La sceneggiatura è incredibile. L'ha scritta David Koepp. È tornato dopo trent'anni per scriverla. È così appassionato del progetto, ed è fantastico".

Scarlett Johansson in una scena di Jurassic World - La rinascita

L'attrice ha insistito per anni: voleva far parte di Jurassic Park:"Ho cercato di entrare in questo franchise in qualsiasi modo possibile per oltre dieci anni. Dicevo: 'Posso anche morire nei primi cinque minuti! Fatemi mangiare da qualsiasi cosa! Posso anche servire ai catering!' Avrei fatto qualsiasi cosa".

Nel cast di Jurassic World - La Rinascita spiccano, oltre a Scarlett Johansson, anche Jonathan Bailey, Mahershala Ali, Rupert Friend, Manuel Garcia-Rulfo e Luna Blaise.