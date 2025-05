Jurassic Park: aperti su Amazon i preorder della Steelbook Trilogy in edizione limitata 4K

Su Amazon sono aperti i preorder della Steelbook in edizione limitata della Jurassic Park Trilogy 4K. Sul sito, mentre stiamo scrivendo questa segnalazione, potete trovarla a 59,99€, con "Prenotazione al prezzo minimo garantito" (maggiori info su questa modalità di prenotazione nella sezione "termini" nella pagina del film su Amazon). Tutti i dettagli relativi al film in questione sono disponibili passando dal box che trovate qui sotto, o cliccando su questo indirizzo. Vi ricordiamo che la Steelbook in edizione limitata della Jurassic Park Trilogy 4K indicata è venduta e spedita da Amazon, con la data d'uscita indicata al 10 luglio 2025.

Dinosauri incastonati nel metallo: la Jurassic Park Trilogy torna in Steelbook 4K

La trilogia originale di Jurassic Park, caposaldo del cinema d'intrattenimento firmato Steven Spielberg, torna sul mercato home video in un'edizione limitata Steelbook 4K UHD pensata per appassionati e collezionisti di tutte le età. Il cofanetto, composto dai 3 film in alta definizione, ripropone la trilogia in una veste tecnica curata.

Questa edizione si distingue per la confezione Steelbook di design e per una dotazione corposa di contenuti extra. In un cofanetto del genere ci si potrebbe leggere la preservazione dell'eredità di un franchise che ha ridefinito il concetto di blockbuster.