Jurassic Park: Laura Dern, Sam Neill e Jeff Goldblum insieme per invitare i fan a votare

Le star originali di Jurassic Park sono ritratte insieme in una foto per invitare i fan a votare: Laura Dern, Jeff Goldblum e Sam Neill hanno regalato ai fan un raro scatto che li mostra uno accanto all'altro.

L'immagine è stata pubblicata su Instagram dall'attrice che ha scritto, celebrando il National Voter Registration Day: "Assicuratevi che voi e i vostri colleghi vi siate iscritti per votare. Io l'ho fatto! Il futuro è legato al votare".

I fan di Jurassic Park stanno attendendo di rivedere insieme Laura Dern, Jeff Goldblum e Sam Neill in Jurassic World: Dominion, il terzo capitolo della trilogia che mostrerà i personaggi insieme dopo quasi 30 anni mentre affrontano il ritorno dei dinosauri in azione.

L'attrice ha condiviso dal set lo scatto che ha attirato sicuramente l'attenzione dei fan svelando anche una maschera protettiva ispirata all'iconico simbolo del franchise cinematografico.

I protagonisti del lungometraggio diretto da Colin Trevorrow, la cui produzione è ricominciata a Londra, saranno ancora una volta Chris Pratt e Bryce Dallas Howard.

Frank Marshall, uno dei produttori di Jurassic World 3 aveva dichiarato recentemente che il lungometraggio non è stato ideato come capitolo conclusivo della saga: "Si tratta dell'inizio di una nuova era".

Nel lungometraggio, infatti, si assiste a una situazione totalmente nuova: "I dinosauri ora sono nella terra tra di noi, e ci resteranno a lungo, spero".

Marshall ha inoltre sottolineato che un mondo pieno di dinosauri sarà considerato, nell'universo creato per il grande schermo, la "nuova normalità" e che potrebbero esserci nuove storie ambientate in questo mondo affascinante e un po' terrificante.