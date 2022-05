Jurassic World: Il Dominio, Sam Neill svela quale oggetto di scena ha "rubato" dal set di Jurassic Park

Jurassic World: Il Dominio ha permesso a Sam Neill di tornare nella saga giurassica iniziata nel 1993 e l'attore ha ora svelato quale oggetto di scena ha portato via dal set dei primi capitoli della storia.

L'attore, nel blockbuster del 1993, ha recitato nella parte del Dottor Alan Grant, ora coinvolto nella storia con al centro Owen Grady e Claire Dearing, interpretati da Chris Pratt e Bryce Dallas Howard, insieme a Ellie Sattler e Ian Malcom, di nuovo affidati a Laura Dern e Jeff Goldblum.

Un video del dietro le quinte diJurassic World: Il dominio mostra il primo incontro tra le star del film originale e quelle della trilogia sequel.

Chris Pratt viene mostrato mentre coglie l'occasione di fare una domanda agli attori chiedendo se hanno tenuto qualche oggetto usato durante le riprese di Jurassic Park. Sam Neill ha così svelato di aver conservato gli stivali indossati da Alan Grant nel primo film.

L'attore ha ammesso che semplicemente trovava le calzature molto comode e ha deciso di non restituirle.

Laura Dern, invece, è riuscita a ottenere un oggetto più prezioso: l'anello con l'ambra che il suo personaggio riceveva nel film.

Jurassic World: Il dominio diretto da Colin Trevorrow si svolge quattro anni dopo la distruzione di Isla Nublar. I dinosauri ora vivono e cacciano insieme agli umani in tutto il mondo. Questo equilibrio fragile rimodellerà il futuro e determinerà, una volta per tutte, se gli esseri umani rimarranno i predatori dominanti su un pianeta che ora condividono con le creature più temibili della storia.

I protagonisti saranno ancora una volta Chris Pratt e Bryce Dallas Howard, affiancati questa volta da Sam Neill, Laura Dern e Jeff Goldblum.

Tra i nuovi membri del cast: DeWanda Wise (She's Gotta Have It), il candidato agli Emmy Mamoudou Athie (Archive 81), Dichen Lachman (Agents of S.H.I.E.L.D.), Scott Haze (Minari) e Campbell Scott (The Amazing Spider-Man 2). Il ritorno del Cast include BD Wong nei panni del dottor Henry Wu, Justice Smith nei panni di Franklin Webb, Daniella Pineda nei panni della