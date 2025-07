Junji Ito, annunciato un nuovo anime basato sulle sue opere

L'universo disturbante di Junji Ito si prepara a invadere di nuovo lo schermo con Junji Ito: Crimson, una nuova serie anime annunciata al Japan Expo 2025. Ancora pochi i dettagli noti, ma l'adattamento sarà incentrato sulle sue creature più iconiche e sarà disponibile in streaming su Crunchyroll.

"Crimson" come il sangue: un ritorno in rosso per l'horror di Ito

L'instancabile penna e l'inquietante immaginario di Junji Ito, maestro indiscusso del manga horror, tornano a pulsare nel mondo dell'animazione con un nuovo progetto: Junji Ito: Crimson. L'annuncio è arrivato durante il Japan Expo 2025, confermando che l'autore giapponese, celebre per le sue visioni disturbanti e per uno stile visivo che sembra nato per tormentare sogni e retine, vedrà ancora una volta le sue storie prendere vita sullo schermo. Stavolta, però, il focus sarà tutto sulle sue creature più mostruose, in un'antologia dal titolo evocativo quanto presagio: Crimson, che richiama immediatamente il colore del sangue, dell'ossessione e della paura.

Una scena della serie Netflix di Junji Ito

Nonostante la sua fama a livello globale, le trasposizioni anime delle opere di Ito hanno spesso faticato a rendere giustizia al suo universo di deformazioni psicologiche e orrori corporei. Molti adattamenti precedenti sono stati accolti con freddezza, penalizzati da animazioni poco convincenti o da scelte stilistiche che smorzavano il terrore sottile dei suoi disegni. Eppure, l'annuncio di questo nuovo titolo ha già acceso la curiosità dei fan: sarà Crunchyroll a trasmetterlo in streaming, accompagnato dalla sigla d'apertura "Karasuageha", firmata dalla leggendaria Yumi Matsutoya. Un'accoppiata che promette suggestioni sofisticate e, si spera, un miglior destino rispetto ai fallimenti passati.

Cosa sappiamo davvero di Junji Ito: Crimson? Poco o nulla. Il formato - che si tratti di una serie, di speciali o di episodi antologici - non è ancora stato svelato, e lo stesso vale per lo studio d'animazione e il team creativo coinvolto. La speranza, condivisa da lettori e appassionati di body horror, è che questa nuova incarnazione riesca finalmente a restituire il brivido viscerale delle tavole originali. "Ogni tentativo è diverso, ogni studio ha la sua visione", si legge nella fonte, e magari stavolta l'incubo prenderà davvero la forma che merita. Dopotutto, se c'è un autore i cui disegni chiedono vendetta animata, quello è Junji Ito.