Halloween: 5 anime perfetti per una notte da paura, da Tokyo Ghoul a Junji Ito Maniac

Dolcetto o scherzetto? Nel dubbio, anime sul divanetto! Per la notte più magica e stregata dell'anno, abbiamo selezionato alcuni anime che parlano, direttamente o spiritualmente, all'anima di Halloween. Anche se non tutti trattano esplicitamente di questa festività, i titoli scelti evocano l'atmosfera giusta, fatta di creature spaventose e ambientazioni cupe, esplorando il sovrannaturale, il mistero e l'orrore. Dai combattimenti contro ghoul e zombie, passando per l'orrore psicologico e allo splatter puro, ognuna di queste serie vi terrà con il fiato sospeso. Siete pronti ad accendere la TV, spegnere le luci e prepararvi a vivere una serata indimenticabile tra brividi e tensione?

1. Soul Eater

Uno dei più iconici anime dall'estetica gotica, Soul Eater incarna perfettamente l'atmosfera di Halloween. Ambientata in un mondo dove giovani "artigiani" e "armi umane" devono raccogliere anime malvagie per trasformarsi in potenti Death Scythe, l'anime segue i protagonisti Maka, Soul e i loro compagni di classe nella lotta contro streghe, demoni e altre creature maligne. Ogni personaggio ha una personalità unica, mentre i nemici sono ispirati a figure iconiche del folklore e delle fiabe dark, come lupi mannari e spiriti.

I personaggi di Soul Eater

Il titolo si distingue per uno stile grafico eccentrico, con colori accesi che contrastano l'atmosfera gotica. L'animazione fluida e vivace, unita a una colonna sonora intrigante, rende Soul Eater perfetto per chi cerca un'avventura piena di azione, umorismo e momenti inquietanti anche ad Halloween.

La serie è disponibile in streaming su Crunchyroll.

2. Tokyo Ghoul

Se amate le storie che esplorano la lotta per la sopravvivenza in un mondo cupo e violento,Tokyo Ghoul è l'anime perfetto. Ambientato in una Tokyo dove misteriosi "ghoul" si nascondono tra gli umani, questo anime segue Ken Kaneki, un giovane che viene trasformato per metà in uno di questi esseri dopo un incidente. Da quel momento, Kaneki deve confrontarsi con la sua nuova natura, cercando di mantenere la propria umanità mentre si immerge nel violento mondo dei mangia uomini.

Ken Kaneki con la maschera

Con un'animazione straordinaria e scene d'azione mozzafiato, Tokyo Ghoul è un anime che mescola horror, psicologia e temi di identità e moralità. Le lotte di potere tra ghoul e umani sono rappresentate con realismo e tensione, mentre il viaggio interiore del protagonista aggiunge un tocco di introspezione e complessità alla trama.

Potete trovarlo su su Netflix e Prime Video.

3. Junji Ito Maniac

Un'inquietante immagine di Junji Ito Maniac

Junji Ito è un maestro indiscusso dell'orrore psicologico e le sue storie brevi sono famose per la loro capacità di creare un'atmosfera di puro terrore. La serie Junji Ito Maniac trasporta sullo schermo alcune delle sue opere più celebri, esplorando temi come la paranoia, l'ossessione e la follia. Ogni episodio introduce nuove paure, dai mostri raccapriccianti ai fenomeni inspiegabili che divorano lentamente la sanità mentale dei protagonisti.

L'orrore di Junji Ito non si basa su jumpscare o su scene violente, ma su una costruzione lenta e inesorabile della tensione, che culmina sempre in un finale inquietante e disturbante. La qualità dell'animazione ricrea fedelmente lo stile distintivo del mangaka, rendendo la serie un'esperienza da brivido per chi ama l'horror più sottile e psicologico.

Junji Ito Maniac è disponibile su Netflix.

4. Zom 100: Bucket List of the Dead

Il protagonista felice mentre viene braccato dai non morti

Zom 100: Bucket List of the Dead è una ventata d'aria fresca nel genere apocalittico. Il protagonista, Akira, dopo anni di lavoro in un'azienda opprimente, accoglie l'arrivo dell'apocalisse zombie con una sorta di sollievo. Invece di cedere alla disperazione, decide di creare una "bucket list" delle cose che ha sempre voluto fare prima di morire. L'anime combina con grande abilità l'azione e l'orrore degli zombie con un tono sorprendentemente leggero e divertente, esplorando i desideri più semplici e umani anche in mezzo alla devastazione.

L'animazione è vivace, con colori brillanti che contrastano con lo scenario desolante di una città invasa dai non morti, cosparsi di sangue colorato. Le scene d'azione ben coreografate e ricche di umorismo, rendendo Zom 100 perfetto per chi cerca una serie che mescoli paura e leggerezza.

L'anime è disponibile su Crunchyroll.

5. Devilman: Crybaby

Infine, uno degli anime più disturbanti e potenti degli ultimi anni: Devilman Crybaby. Basato sull'omonimo manga di Go Nagai, l'anime segue Akira Fudo, un ragazzo che si trasforma in un ibrido uomo-demone per proteggere l'umanità dall'invasione di demoni. Tuttavia, l'anime non si limita a essere una semplice storia di battaglie tra bene e male; è una profonda esplorazione della natura umana, del dolore e della distruzione.

Amon in Devilman Crybaby

L'animazione è straordinaria, con uno stile artistico psichedelico e una colonna sonora elettrizzante che accentua l'intensità della trama. Le tematiche mature, che trattano di violenza, sessualità e disperazione, rendono Devilman: Crybaby un'esperienza difficile da dimenticare. È un'opera tragica e spietata, che rimane attaccata alle costole anche dopo la visione. Perfetta per una serata di Halloween in cui si affrontano le paure più oscure dell'animo umano.

Devilman: Crybaby è disponibile su Netflix.