Junji Itō Maniac, Netflix annuncia l'adattamento animato dei racconti del mangaka

Il maestro dell'horror giapponese Junji Itō ha annunciato una nuova serie animata prodotta da Netflix e basata sulle sue storie intitolata Junji Itō Maniac: Japanese Tales of the Macabre.

Tenetevi pronti, perché Junji Itō Maniac: Japanese Tales of the Macabre sta per arrivare su Netflix. Si tratta di una serie animata basata sui racconti del celebre mangaka, ed è stato proprio lui a raccontarci qualcosa sul progetto.

Durante la Netflix Geeked Week, l'evento organizzato ormai annualmente dalla celebre piattaforma streaming, sono stati gli annunci che sono arrivati in merito a nuove produzioni, e tra queste vi è anche quello di una serie animata ispirata alle storie nate dalla fantasia del mangaka Junji Itō.

Come spiega lo stesso autore nel video, sono stati selezionati 20 dei suoi racconti che andranno a comporre Junji Itō Maniac: Japanese Tales of the Macabre, e tra questi troviamo anche celebri titoli come Tomie, Il libro delle maledizioni di Souchi e The hanging Baloons.

Nel filmato Itō fornisce anche diverse informazioni sui protagonisti delle sue storie e le decisioni creative dietro di essi, e molto di più sarà possibile scoprire nel 2023, quando Junji Itō Maniac: Japanese Tales of the Macabre farà il suo debutto su Netflix.