Junji Ito torna su Netflix: una delle sue storie più spaventose avrà un adattamento live-action

Una delle storie più disturbanti di Junji Ito diventa una serie live-action Netflix. I celebri Palloncini appesi tornano in Bloody Smart, progetto taiwanese che fonde più incubi dell'autore in un unico racconto visivo, tra body horror e paranoia sociale.

**I Palloncini appesi: l'incubo di Junji Ito prende forma

Junji Ito non è nuovo alle trasposizioni dal manga allo schermo. Prima che Uzumaki diventasse un anime cult, aveva già conosciuto una versione live-action in Giappone, mentre Tomie ha generato negli anni una vera e propria saga cinematografica. Ma tra tutte le creature partorite dalla sua immaginazione, i Palloncini appesi occupano un posto speciale: non solo per il loro design perturbante, ma per l'idea concettuale che incarnano, un terrore lento, inevitabile, quasi burocratico.

L'iconica Tomie di Junji Ito

Introdotti nella raccolta Horror World of Junji Ito Collection, i Palloncini appesi sono enormi teste fluttuanti con il volto delle loro vittime, che invadono una città con un solo scopo: impiccare gli esseri umani a cui somigliano. Un'idea tanto semplice quanto devastante, al punto da meritarsi una rarissima continuazione, Return of the Hanging Balloons. Dopo anni confinati sulla carta, queste entità hanno fatto il loro debutto animato nel 2023 grazie a Junji Ito Maniac: Japanese Tales of the Macabre, serie antologica prodotta da Studio DEEN per Netflix.

Ora, però, il salto è ancora più ambizioso. Nel 2026 i Palloncini appesi arriveranno in carne, ossa e CGI con Bloody Smart, una serie live-action taiwanese sviluppata per tre anni e sostenuta anche da una campagna Kickstarter, necessaria per rendere credibili - e inquietanti - queste presenze fluttuanti. Le prime immagini mostrano creature che non cercano lo shock facile, ma puntano su un disagio visivo costante, fedele allo spirito di Ito.

Bloody Smart: un collage di incubi tra scuola, desiderio e controllo

A differenza di altre trasposizioni, Bloody Smart non sarà un adattamento diretto di una singola storia. La serie sceglie invece di fondere personaggi, simboli e temi ricorrenti dell'opera di Junji Ito in un unico racconto coerente, costruendo una mitologia nuova ma profondamente radicata nel suo immaginario. Un approccio rischioso, ma potenzialmente perfetto per il formato seriale.

La locandina di Junji Ito Maniac

La descrizione ufficiale diffusa da Netflix parla chiaro: "In una cittadina scolastica rigidamente regolata e ossessionata dagli ideali d'élite, un Albero del Frutto di Sangue mette silenziosamente radici, producendo frutti color cremisi. Secondo la leggenda, il frutto viene consegnato da un ragazzo vestito di nero solo a chi ne ha davvero 'bisogno'. Quando il frutto risveglia desideri a lungo repressi, emozioni sigillate iniziano a liberarsi, trascinando la città verso un lento e irreversibile collasso".

È un'idea che riecheggia molti dei temi cari a Ito: il controllo sociale, la repressione emotiva, il corpo come terreno di trasformazione e punizione. In questo contesto, i Palloncini appesi non saranno più solo protagonisti di una singola storia, ma parte di un ecosistema narrativo più ampio, pronti a inserirsi in una nuova trama pur mantenendo la loro carica simbolica.

Al momento, Netflix non ha ancora annunciato una data di uscita ufficiale per Bloody Smart, ma l'attesa è già carica di curiosità. Perché se c'è una certezza, è che trasformare Junji Ito in live-action non è mai una passeggiata.