Emily Blunt per Jungle Cruise verrà pagata meno della metà rispetto a Dwayne Johnson!

Emily Blunt sta ottenendo un grande successo come interprete di Mary Poppins, tuttavia a livello economico deve ancora subire le differenze esistenti nel mondo di Hollywood: il compenso dell'attrice per realizzare Jungle Cruise è infatti meno della metà rispetto a quello del suo collega Dwayne "The Rock" Johnson".

Secondo quanto riporta il sito TMZ, Emily ha ottenuto un compenso pari a 9 milioni di dollari, mentre la star del recente Jumanji - Benvenuti nella giungla ha ricevuto 22 milioni, oltre il doppio rispetto a quanto versato all'attrice, con una differenza di oltre 13 milioni.

Nel cast di Jungle Cruise ci saranno inoltre Jack Whitehall, Paul Giamatti, ed Edgar Ramirez e Jesse Plemons che interpreteranno i cattivi del film, conquistadores alla guida di una spedizione tedesca.

Il progetto live action, ispirato alla popolare attrazione dei parchi tematici dello studio, sarà diretto da Jaume Collet-Serra e racconterà la storia di un capitano (Johnson) che porta la sorella e il fratello (Blunt e Whitehall) in una missione con lo scopo di trovare un albero che dovrebbe avere il potere di guarire le persone. La loro avventura sarà però ostacolata da animali selvaggi e da una spedizione avversaria.