Jungle Cruise: i Metallica firmano la colonna sonora del film Disney

Heavy Metal e Disney sono un connubio che mai avremmo pensato di sentire e invece arriva la notizia che i Metallica saranno presenti nella colonna sonora del prossimo film, Jungle Cruise, che vedrà come protagonisti Dwayne Johnson ed Emily Blunt.

Locandina di Jungle Cruise

La band, infatti, presenterà una variante inedita del loro successo Nothing Else Matters, una versione orchestrarle realizzata insieme al compositore James Newton Howard. Il membro della band, Lars Ulrich ha parlato di questo inedito progetto in collaborazione con Disney, raccontandone la nascita a Collider: "Bisogna arrivare a Sean Bailey (presidente della produzione Disney), un fan del rock di lunga data, nonché una delle persone più straordinarie, amichevoli, generose e cordiali che ci siano nel settore della musica. Credo che lui sia sempre stato un fan dei Metallica, abbiamo avuto la possibilità di conoscerci molto bene. Io e mia moglie siamo grandi fan della Disney, quindi c'è un grande legame con loro, e lui ha sempre cercato il giusto abbinamento cercando un modo in cui i Metallica potessero contribuire a qualche loro progetto"

Dopo che la band ha ricevuto i dettagli del progetto per Jungle Cruise, ne sono rimasti più che contenti e hanno cominciato a lavorare senza sosta per dare il loro contributo alla colonna sonora del film, collaborando con il maestro James Newton Howard: "James Newton Howard, l'uomo, il mito, la leggenda assoluta! Considerando ciò che ha fatto, è stato un grande onore aver potuto fare questo con lui e non vediamo l'ora che tutto il mondo possa ascoltarlo. È una specie di interessante metamorfosi, una specie - perché non voglio rivelare tanto - ma è una metamorfosi davvero inusuale"

Jungle Cruise è ispirato all'omonima attrazione presente nei Parchi Disney, con protagonisti Dwayne Johnson ed Emily Blunt, e che dovrebbe arrivare nelle sale il 30 luglio 2021.