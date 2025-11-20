Jumpers - Un salto tra gli animali: Meryl Streep nel cast del film Disney - Pixar, ecco il nuovo trailer

Disney e Pixar hanno condiviso online il nuovo trailer del film animato Jumpers - Un Salto tra gli Animali, in arrivo nelle sale italiane dal 5 marzo 2026.

La versione originale del video promozionale rivela inoltre l'arrivo nel cast dell'attrice premio Oscar Meryl Streep e di altre star come Dave Franco.

Cosa racconta Jumpers

Il nuovo video promozionale del film animato regala delle sequenze inedite del film d'animazione Disney e Pixar intitolato Jumpers - Un Salto tra gli Animali.

Al centro della trama c'àè Mabel, un'amante degli animali che coglie l'occasione di usare una nuova tecnologia per "trasferire" la sua coscienza in un castoro robotico realistico e comunicare direttamente con gli animali. Grazie a questa tecnologia, la giovane scopre alcuni misteri del mondo animale che vanno oltre ogni sua immaginazione.

Le voci del film

Il cast vocale originale include le voci di Meryl Streep (che ritornerà prossimamente nelle sale anche grazie a Il Diavolo veste Prada 2), Dave Franco (Titus), Kathy Najimy (Dr. Sam), Eduardo Franco (Loaf), Melissa Villaseñor (Ellen), Ego Nwodim (Fish Queen), Vanessa Bayer (Diane), Sam Richardson (Conner), Aparna Nancherla (Nisha), Nichole Sakura (Reptile Queens), Isiah Whitlock Jr. (Bird King), Steve Purcell (Amphibian King), Karen Huie (Nonna Tanaka) e Tom Law (Tom Lizard), insieme ai già annunciati Piper Curda (Mabel), Bobby Moynihan (King George) e Jon Hamm (Sindaco Jerry).

Nella versione originale di Jumpers - Un Salto tra gli Animali Bobby Moynihan presta la voce a King George, un castoro innegabilmente ottimista, gentile e fuori dal comune, leader dello stagno e re dei mammiferi.

Jon Hamm, star di serie come Mad Men, doppia il sindaco Jerry, un politico in corsa per la rielezione a Beaverton. Sotto i suoi capelli lucenti e perfettamente pettinati e la sua immagine pubblica impeccabile, Jerry sta perdendo la calma per l'unica cosa che non può controllare: Mabel.

Alla regia del film c'è Daniel Chong (We Bare Bears: Siamo solo orsi), prodotto da Nicole Paradis Grindle (Gli Incredibili 2) e presenta una colonna sonora originale del compositore Mark Mothersbaugh (Thor: Ragnarok).