Jumpers - Un salto tra gli animali: svelata la data di uscita su Disney+

Il recente film Pixar, arrivato nelle sale nel mese di marzo, sta per fare il suo debutto sulla piattaforma di streaming.

Dopo essere arrivato nelle sale cinematografiche a marzo, il film animato Jumpers - Un Salto tra gli Animali, prodotto da Disney e Pixar, ha finalmente una data di uscita per quanto riguarda la sua distribuzione in streaming.

Gli utenti di Disney+, infatti, potranno vedere, o rivedere, la simpatica avventura a partire dal 3 giugno, come annunciato oggi con un divertente video promozionale.

Cosa racconta Jumpers

Il film, che è stato diretto da Daniel Chong e di cui potete leggere la nostra recensione, racconta la storia dell'amante degli animali Mabel, che coglie l'occasione di usare una nuova tecnologia per "trasferire" la sua coscienza in un castoro robotico realistico, alla scoperta di un mondo animale nascosto, governato da regole proprie.

Insieme al carismatico castoro Re George e a un'indimenticabile comunità di animali selvatici, Mabel intraprende una missione ricca di azione che invita il pubblico a vivere la natura come mai prima d'ora.

Jumpers - Un salto tra gli animali, il banner per promuovere l'uscita su Disney+

La sceneggiatura di Jumpers - Un Salto tra gli Animali è stata firmata da Jesse Andrews, mentre la produzione è stata curata da Nicole Paradis Grindle. La colonna sonora, inoltre, è stata firmata da Mark Mothersbaugh.

Ecco il video promozionale dell'uscita su Disney+:

Le voci del film

Il cast vocale della versione originale del film include le voci di Meryl Streep, Dave Franco (Titus), Kathy Najimy (Dr. Sam), Eduardo Franco (Loaf), Melissa Villaseñor (Ellen), Ego Nwodim (Fish Queen), Vanessa Bayer (Diane), Sam Richardson (Conner), Aparna Nancherla (Nisha), Nichole Sakura (Reptile Queens), Isiah Whitlock Jr. (Bird King), Steve Purcell (Amphibian King), Karen Huie (Nonna Tanaka) e Tom Law (Tom Lizard), e Piper Curda (Mabel).

Tra gli interpreti ci sono poi Bobby Moynihan che presta la voce a King George, un castoro innegabilmente ottimista, gentile e fuori dal comune, leader dello stagno e re dei mammiferi.

Jon Hamm, star di serie come Mad Men, doppia il sindaco Jerry, un politico in corsa per la rielezione a Beaverton. Sotto i suoi capelli lucenti e perfettamente pettinati e la sua immagine pubblica impeccabile, Jerry sta perdendo la calma per l'unica cosa che non può controllare: Mabel.