Jumanji 4: il produttore Hiram Garcia svela quando potrebbero iniziare le riprese

Le riprese di Jumanji 4 potrebbero iniziare prima del previsto: Hiram Garcia, produttore dei film con star Dwayne Johnson, Kevin Hart e Karen Gillan, ha rivelato che il progetto è già in una fase avanzata dello sviluppo.

Il team della casa di produzione Seven Bucks è infatti pronto a incontrare i vertici della Sony per condividere le idee emerse per la nuova avventura.

Hiram Garcia, intervistato da ComicBook, ha spiegato: "Abbiamo un pitch davvero divertente. Stiamo preparandoci per proporlo a Sony e far sentire allo studio a cosa stiamo lavorando. Abbiamo una grande visione per il prossimo film di Jumanji". Il produttore ha proseguito spiegando: "Jake Kasdan sta realizzando Red One per noi, quindi quello sarà il prossimo progetto. Ma dopo l'uscita di Red One ci occuperemo di Jumanji. Sento che per quel momento avremo tutto pronto e saremo pronti a occuparci del terzo capitolo della storia". Dwayne Johnson sarà il protagonista del film d'azione e avventura Red One, che dovrebbe essere distribuito da Amazon nel 2022.

Per ora il produttore non ha voluto condividere alcun dettaglio riguardante la trama, ma ha assicurato: "Sarà davvero divertente e intelligente. Si tratta di un approccio realmente brillante".

Nel finale di Jumanji - The Next Level si vedevano gli animali e altri elementi del gioco arrivare nella vita "reale", quindi probabilmente la trama riprenderà da quel momento per mostrare in che modo i protagonisti affronteranno nuovi pericoli e insidie.