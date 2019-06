Jumanji 3: il titolo leaked è finito online

Il titolo leaked di Jumanji 3 sarebbe finito online e non per colpa dei soliti pirati della rete ma per una piccola disattenzione di un portale "istituzionale" come quello dell'Alberta Film Ratings, la società canadese che si occupa di segnalare il rating di film o trailer non ancora pubblicati ai cittadini dello stato dell'Alberta.

Ebbene, grazie alla fuga di notizie sappiamo che il sequel con Dwayne Johnson dovrebbe intitolarsi Jumanji: The Next Level. Non solo: il sito dell'Alberta Film Ratings avvisa i suoi visitatori che il trailer, della durata di 2 minuti e 30 secondi, è stato classificato nella giornata di ieri e che, dunque, dovrebbe essere distribuito dalla Sony molto presto, probabilmente in concomitanza con l'arrivo nelle sale americane di Spider-Man: Far From Home, il prossimo 2 luglio.

Diretto da Jake Kasdan, Jumanji 3 vede nel cast nuovamente Dwayne Johnson, Kevin Hart, Jack Black e Karen Gillan, Ser'Darius Blain, Alex Wolff, Madison Iseman, e Morgan Turner. I nuovi arrivi sono invece quelli di Awkwafina, Danny DeVito e Danny Glover. La sceneggiatura è firmata da Kasdan, Scott Rosenberg e Jeff Pinkner. La produzione è affidata a Matt Tolmach, in collaborazione con Kasdan e la Seven Bucks di Johnson.

Con Jumanji: The Next Level - scopriremo sicuramente con il primo trailer se sarà davvero questo il suo titolo - la Sony spera di eguagliare il successo di Jumanji - Benvenuti nella giungla. Sono stati sicuramente i suoi 962 milioni di dollari a spingere la major a mettere in cantiere il terzo capitolo del franchise e a riconfermare il cast principale.

Jumanji 3 arriverà nei cinema americani il 13 dicembre 2019.

