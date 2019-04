Jumanji 3, Dwayne Johnson annuncia la fine delle riprese!

Jumanji 3 arriverà nei cinema a dicembre e negli ultimi giorni Dwayne Johnson ha annunciato la fine delle riprese ad Atlanta, anticipando alcune nuove curiose location.

Le riprese del sequel sono iniziate il 21 gennaio nella città di Atlanta e proseguiranno in nuove location fino al 26 aprile per raccontare un nuovo capitolo delle incredibili avventure di un gruppo di ragazzi che si ritrovano all'interno di un gioco e alle prese con pericoli e ostacoli di vario tipo. Dwayne Johnson ha condiviso su Instagram la notizia della fine lavorazione ad Atlanta e ha anticipato nuove location:

"Un enorme grazie alla nostra tostissima troupe della Georgia. Per l'ennesima volta, è stato un onore lavorare con tutti voi e non vedo l'ora di vedere cosa succederà. La nostra produzione andrà in nuove location, le giungle tropicali, le montagne innevate e le roventi dune del deserto. C'è ancora tanto da fare, ma stiamo facendo qualcosa di divertente per il nostro pubblico per il prossimo Natale!"

Tra gli interpreti del progetto scritto da Scott Rosenberg e Jeff Pinkner ci saranno nuovamente anche Kevin Hart, Jack Black e Karen Gillan, Ser'Darius Blain, Alex Wolff, Madison Iseman, e Morgan Turner. I nuovi arrivi sono invece quelli di Awkwafina, Danny DeVito e Danny Glover.

La regia è di Jake Kasdan e la Sony spera di replicare ottenuto dal film precedente, arrivato a quota 956 milioni di dollari in tutto il mondo. La sceneggiatura è firmata da Kasdan, Scott Rosenberg e Jeff Pinkner. La produzione è affidata a Matt Tolmach, in collaborazione con Kasdan e la Seven Bucks di Johnson.