Julianne Moore e Tilda Swinton nuove muse di Pedro Almodovar nella prima foto di The Room Next Door

Per il suo primo lungometraggio in lingua inglese, il regista spagnolo si è affidato a due dive del calibro di Julianne Moore e Tilda Swinton.

Pedro Almodóvar può ora annoverare Tilda Swinton e Julianne Moore tra le sue nuove muse cinematografiche. Le due talentuose interpreti sono le protagoniste di The Room Next Door, primo lungometraggio in lingua inglese del regista spagnolo premio Oscar annunciato ieri come parte del Concorso della Mostra del Cinema di Venezia 2024, di cui è stata rivelata la prima foto.

Almodovar si è preparato al grande salto, dirigendo in lingua inglese due cortometraggi molto apprezzati, il poetico The Human Voice, prima collaborazione con Tilda Swinton, e il western omosessuale Strange Way of Life, con Pedro Pascal e Ethan Hawke. Stavolta Tilda Swinton interpreta una corrispondente di guerra di nome Martha. La sua amica, una scrittrice di nome Ingrid, ha il volto di Julianne Moore, ma fanno parte del cast anche John Turturro, Alessandro Nivola e Juan Diego Botto. Il film è prodotto da El Deseo, la società che Pedro condivide con suo fratello e collaboratore di lunga data Agustín.

Julianne Moore e Tilda Swinton sedute sul divano

Di cosa parla The Room Next Door?

Il nuovo film di Pedro Almodóvar segue la storia di una madre molto imperfetta e di una figlia rancorosa separate da un grave malinteso. Tra di loro, un'altra donna, Ingrid (Julianne Moore), amica della madre, è custode del loro dolore e della loro amarezza. Martha, la madre (Tilda Swinton), è una giornalista di guerra, Ingrid una scrittrice. Il film affronta l'infinita crudeltà della guerra, i modi molto diversi in cui le due autrici si avvicinano e scrivono sulla realtà, sulla morte, sull'amicizia e sul piacere sessuale definendoli i migliori alleati nella lotta contro l'orrore. Ed evoca anche il dolce risveglio con il cinguettio degli uccelli, in una casa costruita nel mezzo di una riserva naturale nel New England, dove le due amiche convivono in armonia.