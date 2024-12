Da Pedro Almodovar e Il signore degli Anelli a Brad Pitt in Formula 1 per il 2025 di Warner

Quel che colpisce guardando il listino di film che Warner Bros ha in programma per il finale di quest'anno e poi a seguire per il 2025 e ancora oltre è la varietà e le potenzialità nel mirare a tanti tipo di pubblico differenti. Un listino costruito per poter accontentare tutti, in cui non mancano i film d'autore, ma nemmeno quelli più leggeri e pop, con uno spazio importante per l'animazione e franchise molto amati dal pubblico. Parliamo de Il Signore degli Anelli e Minecraft, vero fenomeno in ambito videoludico.

Sul set de La stanza accanto

Intanto per accompagnare il finale di 2024 e traghettarci verso le Feste e il nuovo anno, la major ha previsto un'uscita di grande spessore, con il film che ha vinto la scorsa edizione della Mostra del Cinema di Venezia, ovvero La stanza accanto di Pedro Almodovar, un film emozionante, sentito, intimo, perfettamente interpretato dalle sue protagoniste Julianne Moore e Tilda Swinton.

Dal web al grande schermo

L'altro titolo che arriva prima del finale di anno è il nuovo capitolo delle avventure cinematografiche dei Me contro te, Cattivissimi a Natale, in cui i beniamini del pubblico più giovane devono vedersela con un'icona delle festività: Babbo Natale. Un'operazione che continua a funzionare e che Warner cerca di bissare con una declinazione differente dando spazio a un altro fenomeno del web come I Sansoni, che debuttano sul grande schermo nei prossimi mesi con E poi si vede. Il duo formato dai fratelli Fabrizio e Federico Sansone ha però cercato di declinare la sua comicità al cinema in modo diverso da quanto fatto fin qui sul web, dando vita a una storia strutturata e articolata. Non una raccolta di gag, insomma, ma un film vero e proprio che siamo curiosi di scoprire.

Listino Warner 2025: di nuovo nella Terra di Mezzo

L'anno di Warner apre però all'insegna di un brand importante come Il Signore degli Anelli, in una inedita incarnazione anime firmata dallo specialista Kenji Kamiyama, che ci riporta nella Terra di Mezzo circa 200 anni prima della trilogia di Peter Jackson. Ai testi troviamo Philippa Boyens, che aveva già lavorato con Jackson e assicura un lavoro di adattamento del mondo di Tolkien che fa ben sperare gli appassionati.

Ad aprile è invece la volta di A Minecraft Movie, che porta su schermo un altro franchise amatissimo, che viene dal mondo dei videogiochi e rappresenta uno dei titoli più popolari del settore degli ultimi anni, rappresentando un altro possibile successo di pubblico.

Il futuro, a partire da Brad Pitt

Mickey 17: Robert Pattinson in primo piano

Guardando avanti è sicuramente attesissimo il ritorno di Bong Joon Ho con Mickey 17, con Robert Pattinson protagonista, mentre il film sulla Formula 1 con Brad Pitt, F1, promette di catalizzare l'attenzione nel mese di giugno. Il tutto in attesa del ritorno in grande stile dell'Universo DC con il Superman firmato da James Gunn, che si occupa anche di programmare il futuro del DCU, vera ripartenza di un mondo dei supereroi che può regalare grandi soddisfazioni, sia al pubblico, per le splendide storie che può raccontare, che alla Warner in termini di risposta al boxoffice.

I film di Warner per il 2025