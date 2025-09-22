Julia Roberts cerca la verità su scomode accuse nel trailer di After the Hunt, diretto da Luca Guadagnino

Amazon MGM Studios ha condiviso un nuovo trailer del film After the Hunt: Dopo la caccia, il progetto diretto da Luca Guadagnino che è stato presentato in anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia 2025 prima della distribuzione nei cinema italiani il 16 ottobre grazie a Eagle Pictures.

La storia raccontata sul grande schermo affronterà tematiche come il movimento #MeToo e la ricerca della verità in una società in cui non mancano tante ombre.

Cosa mostra il nuovo trailer

Il film After the Hunt: Dopo la caccia, di cui potete leggere la nostra recensione, viene descritto come un coinvolgente dramma psicologico. Al centro della trama c'è una docente universitaria che si ritrova in difficoltà, a livello personale e professionale, quando una studentessa fa delle accuse nei confronti di uno dei suoi colleghi, rischiando di far emergere un segreto oscuro del suo passato.

Nel nuovo trailer si vede Julia Roberts nella parte di Alma Olsson, costretta ad affrontare il suo passato. La docente incontra una studentessa che sta compiendo delle accuse serie nei confronti di un professore che, invece, si difende sostenendo che la giovane stia sfruttando il movimento #MeToo e l'attenzione mediatica che potrebbe ottenere grazie a un articolo scritto su quanto accaduto.

Alma, inoltre, cerca di capire quanto accaduto e difendere la propria sfera personale.

Il cast e i realizzatori di After the Hunt

La sceneggiatura è firmata da Nora Garrett, mentre la regia è firmata dal regista italiano Luca Guadagnino.

Il cast stellare, oltre al premio Oscar Julia Roberts, è composto da Andrew Garfield, Ayo Edebiri, Michael Stuhlbarg, Chloe Sevigny, Lío Mehiel, Thaddea Graham, Ariyan Kassam, Will Price, Christine Dye, e Burgess Byrd.

Nel team della produzione ci saranno inoltre Karen Lunder, Justin Wilkes, Alice Dawson, Garrett, Guadagnino, Jeb Brody, e Allan Mandelbaum.

Il lungometraggio, dopo l'anteprima mondiale avvenuta a Venezia, non sembra aver convinto del tutto la critica, fermandosi dopo circa 39 recensioni a un punteggio pari al 49% di recensioni positive su Rotten Tomatoes.

I character poster del film:

After the hunt: dopo la caccia, il character poster di Michael Stuhlbarg

After the hunt: dopo la caccia, il character poster di Andrew Garfield

After the hunt: dopo la caccia, il character poster di Ayo Edebiri