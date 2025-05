Jujutsu Kaisen, è finalmente arrivato il trailer ufficiale e una data di uscita per il nuovo film

Jujutsu Kaisen torna nei cinema con un film che ripercorre l'arco di Hidden Inventory / Premature Death, incentrato sul passato di Gojo e Geto. Nonostante sia un film riassuntivo, promette di approfondire una delle storyline più emotive della saga. Ecco il suo primo trailer la data di uscita.

Jujutsu Kaisen: Gojo e Geto e la Primavera che non può tornare

Il 16 luglio 2025 Jujutsu Kaisen tornerà sul grande schermo (almeno negli USA, da confermare ancora la data italiana) con un film compilation dedicato a uno degli archi narrativi più delicati e intensi dell'intera serie, incentrato sul passato di Gojo e Geto e la loro amicizia. Mentre i fan aspettano (con pazienza zen) l'arrivo della terza stagione, posticipata almeno al 2026, MAPPA propone un ritorno nel passato per fare luce su ciò che ha trasformato due amici in nemici. Non una nuova avventura, ma una rilettura cinematografica dei primi episodi della seconda stagione dell'anime, incentrata sugli anni giovanili dei due stregoni durante il loro addestramento alla Jujutsu High.

Il trailer ufficiale, pubblicato sul canale YouTube di GKIDS Films, mostra frammenti significativi del loro legame, delle prime ferite e dell'irruzione brutale di un avversario formidabile: Toji Fushiguro. Se la Shibuya Incident è il cuore battente della stagione due, Hidden Inventory è la sua anima malinconica, un'eco di ciò che era e non potrà più essere.

A differenza del primo film della saga, Jujutsu Kaisen 0: The Movie, questa nuova uscita non introduce una storia inedita, e non tutti hanno accolto con entusiasmo l'idea di un film riassuntivo. Ma sarebbe un errore sottovalutarlo: il passato di Gojo e Geto è tutt'altro che secondario. Prima di diventare rispettivamente leggenda e antagonista, erano compagni, uniti da ideali simili e da un'amicizia destinata a spezzarsi. Il film si propone di mostrare quel momento preciso in cui tutto è andato in frantumi, con un approfondimento emozionale che la serie ha solo accennato. L'arrivo sullo schermo di personaggi cruciali come Yuki Tsukumo e Toji renderà l'esperienza ancora più densa per gli spettatori. Con la terza stagione ancora lontana, questa parentesi cinematografica rappresenta un'occasione preziosa per rientrare nell'universo di Jujutsu Kaisen, osservando da vicino le crepe che hanno segnato per sempre il destino di due dei suoi personaggi più iconici.