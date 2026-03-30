Jujutsu Kaisen, annunciata la stagione 4: il Culling Game entra nella fase più brutale

La stagione 4 di Jujutsu Kaisen è ufficiale e continuerà il Culling Game con scontri ancora più intensi. Nessuna data di uscita confermata, ma la produzione è avviata e il futuro dell'anime potrebbe estendersi oltre una quinta stagione.

Il Culling Game riparte: più feroce, più personale

La conferma della quarta stagione di Jujutsu Kaisen è arrivata quasi senza lasciare il tempo ai fan di metabolizzare il finale della terza. Un annuncio immediato, quasi istintivo, che racconta molto della centralità narrativa dell'arco del Culling Game. Non si tratta solo di un proseguimento: è una vera escalation.

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Sottotitolata ufficialmente "The Culling Game Part 2", la nuova stagione riprenderà esattamente dove la precedente si è interrotta, immergendo lo spettatore in un sistema spietato fatto di regole, punteggi e sopravvivenza. Al centro di tutto, la mente orchestratrice Kenjaku, che agisce nel corpo di Suguru Geto, trasformando il gioco in un esperimento crudele dove ogni scelta può essere fatale.

I protagonisti - Yuji Itadori, Yuta Okkotsu, Megumi Fushiguro e Maki Zen'in - non sono più semplici pedine, ma elementi attivi di una partita che si gioca su più livelli: strategico, emotivo, esistenziale. Il loro obiettivo resta fermare Kenjaku e proteggere Tengen, figura chiave per l'equilibrio del mondo jujutsu, ma il percorso per arrivarci si fa sempre più complesso.

La struttura narrativa, divisa in due parti come già accaduto in passato, permette allo studio MAPPA di mantenere una qualità visiva elevata senza sacrificare il ritmo. È una scelta tecnica, certo, ma anche narrativa: dare spazio ai momenti, lasciare respirare i combattimenti, costruire tensione invece di consumarla rapidamente.

E proprio qui si gioca la vera sfida della stagione 4: non solo alzare il livello degli scontri, ma renderli significativi, carichi di conseguenze. Perché in Jujutsu Kaisen, ogni battaglia è anche una dichiarazione di identità.

Produzione avviata, ma il futuro resta aperto

Se da un lato l'annuncio ha acceso l'entusiasmo, dall'altro ha lasciato una domanda sospesa: quando arriverà davvero questa nuova stagione? Al momento, la produzione è ufficialmente in corso, ma senza una data di uscita definita. E considerando l'agenda fitta dello studio MAPPA - impegnato su più progetti contemporaneamente - l'ipotesi più concreta punta al 2027.

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Un'attesa che potrebbe sembrare lunga, ma che riflette la complessità di un prodotto ormai diventato uno dei pilastri dell'animazione contemporanea. Anche la distribuzione resta incerta: se le stagioni precedenti sono arrivate in simulcast su piattaforme come Crunchyroll, il panorama industriale in continua evoluzione potrebbe cambiare le regole del gioco.

Nel frattempo, il successo della terza stagione offre una base solidissima. Il finale ha raccolto consensi diffusi, soprattutto per la qualità dell'animazione e la fedeltà ai momenti chiave del manga. Un consenso che trasforma la stagione 4 in una promessa, ma anche in una responsabilità.

E poi c'è il futuro più ampio del franchise. Il materiale originale non è ancora stato completamente adattato, e questo apre scenari interessanti: una quinta stagione, forse, o addirittura un film conclusivo. Senza dimenticare che l'universo narrativo potrebbe espandersi ulteriormente, grazie a nuovi progetti legati all'opera di Gege Akutami.

La quarta stagione di Jujutsu Kaisen non è solo un seguito, ma un crocevia. Il punto in cui la storia decide quanto spingersi oltre, quanto rischiare, quanto evolversi. E se il Culling Game è davvero una selezione naturale tra i più forti, allora anche la serie sembra pronta a dimostrare di poter restare al vertice, combattimento dopo combattimento.