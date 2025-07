Jujutsu Kaisen, lo studio MAPPA conferma: "Nel prossimo film mostreremo 54 artwork inediti su Gojo e Geto"

Studio MAPPA annuncia un nuovo film riadattato per Jujutsu Kaisen: Hidden Inventory non sarà più un semplice montaggio degli episodi, ma conterrà 54 nuove scene, migliorie audio e modifiche alla storia. Il film approfondirà il passato di Gojo e Geto, promettendo una rilettura emotiva e visivamente più ricca del loro legame.

Jujutsu Kaisen torna al cinema con novità inedite firmate MAPPA

Ad Anime Expo 2025, Studio MAPPA ha sorpreso i fan di Jujutsu Kaisen annunciando un ritorno in grande stile: Hidden Inventory, l'arco narrativo dedicato agli anni giovanili di Gojo Satoru e Geto Suguru, diventa ora un film vero e proprio, con tanto di novità. L'opera, in arrivo nelle sale nordamericane il 16 luglio, non si limiterà a riassumere i cinque episodi già andati in onda nella seconda stagione. A confermarlo sono stati Manabu Otsuka, presidente dello studio, e il vicepresidente Hiroya Hasegawa, i quali hanno dichiarato che il film conterrà "cinquantaquattro nuove scene originali" e un comparto sonoro completamente rimasterizzato per una resa cinematografica più avvolgente.

Ma le aggiunte non si fermano all'aspetto tecnico: il cuore pulsante del film sarà infatti il legame ancora intatto tra Gojo e Geto, prima che le loro strade si dividano in modo irreparabile. Un momento fragile, fatto di risate, missioni condivise e sguardi pieni di ingenuità, destinato a trasformarsi in tragedia. Rivedere i due protagonisti nei loro giorni più spensierati offrirà uno spessore ulteriore alla loro evoluzione, riaccendendo l'empatia e gettando nuova luce su ciò che li ha resi rivali.

Nel silenzio che circonda la terza stagione - ancora priva di annunci ufficiali - il film si fa ponte tra ciò che è stato e ciò che (forse) sarà. La seconda stagione di Jujutsu Kaisen ha lasciato ferite aperte, soprattutto con l'Arco dell'Incidente di Shibuya, in cui Geto ha intrappolato Gojo nel Prison Realm, dando il via a una spirale drammatica che ha travolto Yuji Itadori e i suoi alleati. Con Yuta Okkotsu pronto a dare la caccia a Yuji, ormai fuggitivo, e il manga di Gege Akutami concluso, i fan vivono in attesa di ulteriori sviluppi, pronti a dire addio a volti amati.

Il nuovo film non solo colma un vuoto, ma riplasma un passato già noto con occhi diversi: più lucido, più doloroso, forse persino più bello. Chi ama Jujutsu Kaisen sa che nessuna memoria è mai davvero innocua.