Jujutsu Kaisen, rilasciato il trailer del nuovo film che porta sul grande schermo anche la terza stagione

Con una strategia che unisce spettacolo e marketing, MAPPA lancia una pellicola che non solo condensa uno degli archi più amati di Jujutsu Kaisen, ma spalanca anche le porte al nuovo capitolo televisivo.

Il nuovo film di Jujutsu Kaisen arriverà nelle sale nordamericane il 5 dicembre con una doppia sorpresa: la trasposizione cinematografica dell'Incidente di Shibuya e l'anteprima assoluta dei primi due episodi della terza stagione, dedicata all'arco narrativo del Culling Game.

Jujutsu Kaisen, l'Incidente di Shibuya al cinema

Dopo il successo di Jujutsu Kaisen: Hidden Inventory / Premature Death - The Movie, la saga torna sul grande schermo con Jujutsu Kaisen: Execution, che si concentra sull'Incidente di Shibuya, definito la più grande battaglia raccontata finora nell'anime. L'uscita è prevista nelle sale nordamericane il prossimo 5 dicembre, con un formato speciale che unisce fedeltà e sintesi, ripensando gli episodi in chiave cinematografica.

Come spiegato nella presentazione ufficiale, "Per la prima volta sul grande schermo, l'Incidente di Shibuya - la battaglia più grande in JUJUTSU KAISEN fino a oggi - sarà presentata in un formato speciale di compilation. Inoltre, JUJUTSU KAISEN: Execution offrirà la première dei primi due episodi dell'arco narrativo Culling Game Parte 1, atteso in streaming da gennaio 2026. Collegando direttamente gli episodi dell'Incidente di Shibuya e del Culling Game, la storia si trasforma in una nuova esperienza pensata appositamente per il cinema."

L'operazione è simile a quella che altri colossi dell'animazione giapponese hanno già messo in campo: se Demon Slayer: Infinity Castle domina i botteghini con una trama inedita, il brand di Jujutsu Kaisen sceglie la strada del "film-compilation", dimostrando che il fascino della serialità anime può adattarsi al linguaggio del cinema senza perdere intensità. Una mossa che, oltre a consolidare l'affetto del pubblico, serve anche da trampolino pubblicitario per l'imminente terza stagione.

La sfida tra Yuji e Yuta apre la stagione 3

L'altra grande novità riguarda proprio il futuro televisivo: con Execution, gli spettatori avranno l'anteprima dei primi due episodi della stagione 3, incentrata sull'arco narrativo del Culling Game. Qui farà il suo ingresso un personaggio attesissimo: Yuta Okkotsu, protagonista del prequel Jujutsu Kaisen 0, che finalmente entra nella linea principale della storia.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

La sinossi ufficiale è chiara: "Nel Culling Game, lo stregone di grado speciale Yuta Okkotsu - protagonista di JUJUTSU KAISEN 0 - entra finalmente in scena. Nominato dagli alti ranghi del mondo degli stregoni come carnefice di Yuji Itadori, Yuta deve puntare la sua lama contro Yuji. La battaglia tanto attesa tra i due studenti prediletti di Satoru Gojo prende forma sul grande schermo."

Questo scontro non è soltanto una promessa di spettacolarità, ma anche un passaggio simbolico: il destino di Yuji, fino a qui eroe riluttante, si intreccia con quello di Yuta, figura destinata a incarnare il peso delle regole del mondo degli stregoni. Una tensione che porta con sé inevitabili colpi di scena e che preannuncia, come già avvenuto nella seconda stagione, nuove perdite dolorose.

Nonostante il manga di Akutami si sia concluso nel 2024, l'universo di Jujutsu Kaisen continua a espandersi. Lo stesso autore ha dato vita a un seguito intitolato Jujutsu Kaisen: Modulo, con protagonisti inediti e antagonisti mai visti prima, ambientati dopo gli eventi del Culling Game. Il successo planetario della saga fa pensare che anche questo nuovo capitolo finirà, prima o poi, per approdare sullo schermo.