Jujutsu Kaisen, rilasciato il trailer del nuovo film che porta sul grande schermo anche la terza stagione

Il nuovo film di Jujutsu Kaisen arriverà nelle sale nordamericane il 5 dicembre con una doppia sorpresa: la trasposizione cinematografica dell'Incidente di Shibuya e l'anteprima assoluta dei primi due episodi della terza stagione, dedicata all'arco narrativo del Culling Game.
Jujutsu Kaisen, l'Incidente di Shibuya al cinema
Dopo il successo di Jujutsu Kaisen: Hidden Inventory / Premature Death - The Movie, la saga torna sul grande schermo con Jujutsu Kaisen: Execution, che si concentra sull'Incidente di Shibuya, definito la più grande battaglia raccontata finora nell'anime. L'uscita è prevista nelle sale nordamericane il prossimo 5 dicembre, con un formato speciale che unisce fedeltà e sintesi, ripensando gli episodi in chiave cinematografica.
Come spiegato nella presentazione ufficiale, "Per la prima volta sul grande schermo, l'Incidente di Shibuya - la battaglia più grande in JUJUTSU KAISEN fino a oggi - sarà presentata in un formato speciale di compilation. Inoltre, JUJUTSU KAISEN: Execution offrirà la première dei primi due episodi dell'arco narrativo Culling Game Parte 1, atteso in streaming da gennaio 2026. Collegando direttamente gli episodi dell'Incidente di Shibuya e del Culling Game, la storia si trasforma in una nuova esperienza pensata appositamente per il cinema."
L'operazione è simile a quella che altri colossi dell'animazione giapponese hanno già messo in campo: se Demon Slayer: Infinity Castle domina i botteghini con una trama inedita, il brand di Jujutsu Kaisen sceglie la strada del "film-compilation", dimostrando che il fascino della serialità anime può adattarsi al linguaggio del cinema senza perdere intensità. Una mossa che, oltre a consolidare l'affetto del pubblico, serve anche da trampolino pubblicitario per l'imminente terza stagione.
La sfida tra Yuji e Yuta apre la stagione 3
L'altra grande novità riguarda proprio il futuro televisivo: con Execution, gli spettatori avranno l'anteprima dei primi due episodi della stagione 3, incentrata sull'arco narrativo del Culling Game. Qui farà il suo ingresso un personaggio attesissimo: Yuta Okkotsu, protagonista del prequel Jujutsu Kaisen 0, che finalmente entra nella linea principale della storia.
La sinossi ufficiale è chiara: "Nel Culling Game, lo stregone di grado speciale Yuta Okkotsu - protagonista di JUJUTSU KAISEN 0 - entra finalmente in scena. Nominato dagli alti ranghi del mondo degli stregoni come carnefice di Yuji Itadori, Yuta deve puntare la sua lama contro Yuji. La battaglia tanto attesa tra i due studenti prediletti di Satoru Gojo prende forma sul grande schermo."
Questo scontro non è soltanto una promessa di spettacolarità, ma anche un passaggio simbolico: il destino di Yuji, fino a qui eroe riluttante, si intreccia con quello di Yuta, figura destinata a incarnare il peso delle regole del mondo degli stregoni. Una tensione che porta con sé inevitabili colpi di scena e che preannuncia, come già avvenuto nella seconda stagione, nuove perdite dolorose.
Nonostante il manga di Akutami si sia concluso nel 2024, l'universo di Jujutsu Kaisen continua a espandersi. Lo stesso autore ha dato vita a un seguito intitolato Jujutsu Kaisen: Modulo, con protagonisti inediti e antagonisti mai visti prima, ambientati dopo gli eventi del Culling Game. Il successo planetario della saga fa pensare che anche questo nuovo capitolo finirà, prima o poi, per approdare sullo schermo.