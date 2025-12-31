Jujutsu Kaisen o One Piece? Una lista dichiara il più influente autore di anime al mondo nel 2025

Tatsuki Fujimoto si conferma il nome più rilevante nel mondo dei manga e degli anime nel 2025, grazie al successo di Chainsaw Man e dei suoi one-shot, superando leggende come Naoki Urasawa ed Eiichiro Oda, e consolidando la propria influenza sia in Giappone che a livello internazionale.

Il 2025 è stato un anno denso di riconoscimenti per Tatsuki Fujimoto, il genio creativo dietro Chainsaw Man. Tra adattamenti anime e nuove produzioni, il mangaka ha catturato l'attenzione del pubblico giapponese e internazionale, emergendo come figura di riferimento, un autore capace di far vibrare i media con la propria immaginazione.

Fujimoto e il trionfo mediatico

Secondo la classifica pubblicata dal quotidiano Courrier, che raccoglie i 100 personaggi più influenti del panorama anime e manga giapponese, Tatsuki Fujimoto si è piazzato in cima grazie alla combinazione di impatto mediatico, popolarità internazionale e conversazione generata online. Il 2025 ha visto la première del film sull'arco narrativo di Reze in Chainsaw Man e l'uscita dell'anime Tatsuki Fujimoto: 17-26, che adatta molti dei suoi celebri one-shot. Questi progetti hanno consolidato la sua fama e acceso dibattiti su scala globale, dimostrando come la sua narrativa riesca a coinvolgere sia fan di lunga data sia nuovi lettori.

Chainsaw Man, una scena con Denji

Dietro al successo, c'è la capacità di Fujimoto di combinare azione, avventura e introspezione psicologica, creando personaggi complessi e situazioni sorprendenti. La sua posizione al vertice della classifica lo pone davanti a nomi storici come Ryo Tatsuki, famoso per le premonizioni inquietanti dei suoi manga, e Naoki Urasawa, la leggenda dietro Monster e Pluto.

Pur essendo noto soprattutto per Chainsaw Man, Fujimoto ha dimostrato di poter parlare con la stessa voce potente di autori che da decenni influenzano il settore, confermandosi come punto di riferimento per l'intera industria.

Il panorama degli anime e le altre star del 2025

La classifica mette in evidenza anche altri nomi di spicco: Junji Ito, maestro dell'horror, rimane centrale grazie alla popolarità delle sue opere come Uzumaki; Arisa Komiya, doppiatrice di Love Live! Sunshine!!, si distingue per la sua influenza internazionale; Kamome Shirahama si prepara a debuttare con l'adattamento anime di Witch Hat Atelier nel 2026.

Chainsaw Man, il protagonista

Tra i veterani, Makoto Yukimura, con la conclusione di Vinland Saga, e Eiichiro Oda, il creatore di One Piece, confermano il loro peso storico, mentre autori emergenti come Akutami Gege con Jujutsu Kaisen Modulo mostrano come il panorama manga continui a evolversi, attirando un pubblico sempre più vasto. Ecco la classifica in ordine di graduatoria:

Tatsuki Fujimoto

Ryo Tatsuki

Naoki Urasawa

Junji Ito

Arisa Komiya

Kamome Shirahama

Makoto Yukimura

Akutami Gege

Natsumi Aida

Eiichiro Oda

Questa classifica non misura solo la fama, ma la conversazione generata attorno agli autori. In questo contesto, Fujimoto ha giocato il 2025 come nessun altro: tra adattamenti, innovazioni narrative e una capacità unica di sorprendere e coinvolgere i lettori, si è affermato come il mangaka più influente del momento, pronto a lasciare un segno indelebile nella storia recente dei manga e degli anime giapponesi.