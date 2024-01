Jonathan Majors: in arrivo la sua prima intervista TV dopo la condanna e il licenziamento da Marvel

La prima intervista di Jonathan Majors, tenutasi con Linsey Davis di ABC, dopo le accuse di violenza domestica e la successiva condanna andrà in onda lunedì su Good Morning America. Inoltre più tardi durante la stessa giornata, ulteriori segmenti saranno trasmessi su GMA3 e sul programma ABC News Live di Linsey Davis.

In seguito, l'11 gennaio, IMPACT x Nightline trasmetterà su Hulu uno streaming speciale di mezz'ora che conterrà dei segmenti inediti dell'intervista. È la prima volta che Majors parla pubblicamente dopo quasi un mese dal suo licenziamento da parte della Disney e dai Marvel Studios a seguito delle accuse di aggressione e molestie.

Il processo e il verdetto

Dopo due settimane di dolorose testimonianze in un'aula di tribunale di Manhattan, il verdetto ha decretato l'attore colpevole di aggressione di molestie nei confronti dell'ex fidanzata di Majors, Grace Jabbari. Majors è stato assolto per quanto riguarda i reati di aggressione dolosa di terzo grado e le molestie aggravate di secondo grado. La sentenza è prevista per il 6 febbraio. L'attore rischia fino a un anno di carcere.

Il 34enne è diventato famoso dopo essere apparso come Kang il Conquistatore in Ant-Man and the Wasp: Quantumania della Marvel. Ha ottenuto il plauso della critica anche dopo aver interpretato il ruolo di Damian Anderson in Creed III. Nel sequel diretto da Michael B. Jordan, Majors interpreta un ex prodigio della boxe e amico d'infanzia del personaggio di Jordan, Adonis Creed. In seguito al licenziamento di Majors, che avrebbe dovuto essere un importante tassello della prossima fase del MCU, la Marvel ha dovuto stravolgere i suoi piani per la prossima uscita di Avengers 5.