Jonathan Majors: i Marvel Studios non escludono un recasting per Kang

Il destino dell'attore Jonathan Majors tra le fila del MCU sembra sia incerto e non si esclude nemmeno un recasting per il villain Kang.

Il personaggio di Kang nel MCU potrebbe in futuro avere un nuovo volto: i vertici dei Marvel Studios non escluderebbero infatti un recasting dopo le accuse che hanno travolto Jonathan Majors.

L'attore, a processo per violenza domestica, secondo Variety, sarebbe inoltre stato tolto dai clienti dell'agenzia CAA prima del suo arresto a causa del "comportamento brutale" avuto nei confronti dello staff, mentre i nuovi documenti presentati in tribunale sostengono che abbia avuto reazioni violente ai danni dell'ex fidanzata anche nel 2022, durante le riprese della stagione 2 di Loki.

La complicata situazione dell'attore

Majors nel ruolo di Kang

Le riprese di Avengers: The Kang Dynasty non inizieranno prima del 2024 e i Marvel Studios non hanno quindi dovuto prendere una decisione definitiva sul futuro di Jonathan Majors nel MCU.

Un lungo articolo di Variety sostiene tuttavia che la sua situazione nell'universo cinematografico tratto dai fumetti era già in crisi a causa dell'accoglienza non particolarmente positiva ricevuta da Ant-Man and the Wasp: Quantumania.

Marvel Studios e Jonathan Majors, grosso guaio nel MCU

Le fonti della rivista sostengono ora che Kang potrebbe essere eliminato dai progetti futuri, anche se non è escluso un recasting. Kevin Feige, infatti, ha già sostituito in passato Terrence Howard con Don Cheadle prima delle riprese di Iron Man 2.

La situazione dell'attore sembra quindi piuttosto incerta e bisognerà attendere per scoprire la decisione presa dallo studio.