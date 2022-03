Jonathan Majors star del film The Man In My Basement

Jonathan Majors si prepara a interpretare il protagonista del thriller The Man In My Basement, ispirato al romanzo di Walter Mosley Il dono del diavolo.

Jonathan Majors si prepara a interpretare il protagonista del film The Man In My Basement, adattamento del romanzo di Walter Mosley Il dono del diavolo. Majors sarà anche produttore esecutivo del progetto con la sua compagnia Tall Street Productions. Nadia Latif debutterà alla regia del progetto che sarà girato in autunno.

Il romanzo segue Charles Blakey, afroamericano che vive a Sag Harbor, che si trova in un momento di difficoltà e rischia di perdere la casa di famiglia quando uno strano uomo d'affari bianco con accento europeo si offre di affittare la sua cantina per l'estate. Pagherà $50.000. Questa proposta redditizia conduce Charles lungo un percorso terrificante che lo porterà a fare i conti con la radice di tutti i mali. Mosley ha adattato il romanzo con Nadia Latif.

Dopo una sfilza di successi con la serie Lovecraft Country e i film Da 5 Bloods e The Harder They Fall, Jonathan Majors è attualmente impegnato nella produzione di Creed III, che segna il debutto alla regia del protagonista Michael B. Jordan, dove interpreterà la nemesi di Adonis Creed sul ring. Prossimamente vedremo l'attore nei panni del pilota della U.S. Navy Jesse Brown nell'epico Devotion.

Ma il ruolo più atteso di Majors sarà in Ant-Man and the Wasp: Quantumania dove interpreterà il villain Kang il Conquistatore, già apparso nel finale della serie Loki.