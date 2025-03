Jonathan Majors commenta le voci sul ritorno di Kang e rivela di aver inviato una lettera a Kevin Feige

Jonathan Majors, protagonista di Loki e Ant-Man and The Wasp: Quantumania, rompe il silenzio riguardo le voci di un suo possibile ritorno nei panni di Kang.

Il licenziamento dell'attore Jonathan Majors dal Marvel Cinematic Universe ha rapidamente attirato l'attenzione dei media. L'interprete di Kang il Conquistatore, che era destinato a diventare il nuovo grande antagonista del franchise, ha visto il suo percorso interrotto a causa delle accuse di molestie e aggressione di terzo tipo da parte della sua ex compagna.

Dopo l'incidente, l'attenzione sulla Saga del Multiverso si è spostata verso il Dottor Destino, interpretato da Robert Downey Jr., ma alcuni recenti rumor suggeriscono che la Marvel stia considerando di concludere la storia di Kang in Avengers: Doomsday e/o Avengers: Secret Wars.

Jonathan Majors sul suo possibile ritorno nel MCU

Durante un'intervista recente, è stato chiesto a Majors se ci fosse la possibilità che i Marvel Studios potessero andare oltre la sua controversa situazione e riaccoglierlo nel ruolo di Kang, come accaduto in passato per attori come Robert Downey Jr. e Jeremy Renner, che hanno ricevuto seconde opportunità dopo le loro rispettive controversie (Downey ha avuto problemi legati alla droga prima di essere scelto per Iron Man, mentre Renner è stato accusato di minacce di morte dalla sua ex moglie).

Loki: Jonathan Majors è Kang in una scena della serie

"Beh, si gioca con la mano che ti viene data. Non è mai finita finché non è finita", ha commentato Majors. "Questo è il gioco della Marvel. Non sai mai cosa aspettarti finché non succede".

L'attore ha poi aggiunto: "Di tutti i personaggi che ho interpretato, Kang rappresenta una sfida unica per un attore. È un ruolo che mi piacerebbe rivivere".

"Quando sono stato scelto per interpretare Kang nell'Universo Marvel, ho amato il ruolo. Mi manca. Voglio farlo di nuovo", ha continuato. "Il personaggio è davvero unico rispetto a tutto ciò che ho fatto prima, grazie alla varietà di varianti che posso interpretare. Se c'è la possibilità, mi piacerebbe tornarci. Ma dipende dalla Disney".

Ant-Man and the Wasp: Quantumania, Jonathan Majors in una foto del ffilm

In un'altra intervista, Majors ha rivelato di aver scritto una lettera a Kevin Feige, presidente dei Marvel Studios, poco dopo il suo licenziamento, ma ha confermato che non ha mai ricevuto risposta.

"Non so come la lettera sia stata ricevuta. Ho i suoi contatti, so che è arrivata a lui, e l'ho inviata. Immagino che fosse in una posizione difficile al momento", ha spiegato. "Ho un grande rispetto per lui e per la Marvel. Non ho ricevuto risposta".