Jonathan Majors si mette alle spalle la condanna per aggressione: ha sposato Meagan Good

Jonathan Majors ha annunciato di aver sposato Meagan Good sulla scia del suo scandalo di violenza domestica e del tour stampa del suo ultimo film, Magazine Dreams.

La star, ex-interprete di Kang nel Marvel Cinematic Universe, ha rivelato che lui e l'attrice si sono sposati all'inizio della settimana durante l'intervista rilasciata a Sherri Shepherd su Sherri on Wednesday. "Finalmente siamo riusciti a farlo, ma è sempre stato il nostro piano", ha detto Majors. "Ieri ho detto a Meagan: 'Oggi potrebbe essere il giorno più felice della mia vita. Sì, amo moltissimo questa donna'".

Majors, che nel 2023 è stata condannato per due reati di aggressione e molestie nei confronti della sua ex fidanzata Grace Jabbari, ha aggiunto di aver chiesto il permesso al padre di Good prima di farle la fatidica domanda. "Ho chiesto prima a suo padre, a Parigi, se andasse bene, e lui mi ha risposto: 'Va bene'", ha raccontato Majors prima di correggersi: "È stata una conversazione più lunga, in realtà".

Il matrimonio dopo l'audio in cui Jonathan Majors ammette l'aggressione

Majors ha raccontato che sua madre, che è un pastore, è venuta alla proiezione a Los Angeles di Magazine Dreams, che uscirà nelle sale americane domani. "Mia madre non era mai stata a una delle mie proiezioni e le abbiamo detto: 'Ehi, faremo questa cosa'. E l'abbiamo fatto", ha spiegato. "Mia madre ci ha sposato ieri, anche sua madre era lì. Abbiamo preso questi anelli e li abbiamo fatti incidere alle Hawaii".

La notizia arriva meno di 48 ore dopo che Rolling Stone ha pubblicato una clip audio in cui Majors sembra ammettere di aver strangolato Jabbari durante un alterco avvenuto nel 2022. "Non sono mai stato aggressivo con una donna. Non ho mai aggredito una donna, ho aggredito te", sembra dire l'uomo che la testata indica essere Majors a Jabbari nell'audio.

Shepherd ha chiesto a Majors dell'audio di Rolling Stone in un secondo momento dell'intervista. Majors non ha menzionato direttamente la registrazione, ma ha risposto: "Dio ha un piano. E a volte si alzano le mani, sai. Non posso parlarne, ma so che c'è un piano, e non posso controllarlo, così dico: 'Qualunque cosa sia, è così e basta'".