Jon Hamm perde lavoro, famiglia e soldi nel trailer della nuova serie Apple TV+ Your Friends & Neighbors

La serie sancirà il ritorno dell'attore in un ruolo da protagonista per la prima volta dai tempi di Mad Men per la quale è stato candidato otto volte agli Emmy

"Nessuno sospetterebbe mai di uno come me". Così afferma il Coop di Jon Hamm all'inizio del trailer di Your Friends & Neighbors, la prossima serie drammatica di Jonathan Tropper ambientata nel mondo dei colletti bianchi.

Hamm è il protagonista e il produttore esecutivo della serie, che è già stata rinnovata per una seconda stagione, prima del suo effettivo debutto, l'11 aprile, su Apple TV+.

Creata da Tropper, la serie ruota attorno a Andrew "Coop" Cooper (Hamm), un gestore di hedge fund che, dopo essere stato licenziato e ridotto in disgrazia, deve ancora affrontare il suo recente divorzio. Così, è costretto a rubare nelle case dei suoi vicini nell'agiatissimo Westmont Village, solo per scoprire che i segreti e gli affari nascosti dietro quelle facciate ricche potrebbero essere più pericolosi di quanto abbia mai immaginato.

Un ritorno da protagonista assoluto per Jon Hamm

Nel cast della serie troviamo anche Amanda Peet, Olivia Munn, Hoon Lee, Mark Tallman, Lena Hall, Aimee Carrero, Eunice Bae, Isabel Gravitt e Donovan Colan.

Jon Hamm in una scena di For Those Who Think Young di Mad Men

La serie proviene dagli Apple Studios ed è prodotta dalla Tropper Ink. Tropper è showrunner, regista e produttore esecutivo nell'ambito del suo accordo globale con Apple TV+. Hamm è produttore esecutivo insieme a Connie Tavel e Craig Gillespie. Gillespie ha anche diretto i primi due episodi della prima stagione. Gli altri episodi sono stati firmati da Stephanie Laing, Greg Yaitanes e Tropper.

Your Friends & Neighbors sancisce il ritorno di Hamm in un ruolo da protagonista assoluto di una serie televisiva dopo gli anni del successo ottenuto grazie alla sua performance in Mad Men, che gli è valsa otto nomination ai Premi Emmy nel corso della sua programmazione.