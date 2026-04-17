Your Friends & Neighbors 2: Amanda Peet, tra luci e ombre di una donna over 40. Intervista

Your Friends & Neighbors è una delle migliori serie dell'ultimo periodo, capace di inquadrare con sguardo pungente e sarcastico la ricca borghesia americana. Parliamo di quegli individui che, grazie ai loro privilegi, ricoprono ruoli dirigenziali nella società, ma che la penna del creatore Jonathan Tropper ritrae impietosamente, narrandone vizi, ombre e meschinità.

Mel e Coop in un momento della serie

Tra i tanti personaggi interessanti dello show spicca quello di Mel, interpretata da Amanda Peet. Ex moglie del protagonista Coop (Jon Hamm), Mel è una donna che sovverte gran parte degli stereotipi che da decenni caratterizzano la narrazione televisiva delle figure femminili over quaranta. Si tratta della prova di un'ottima scrittura scenica, che Peet valorizza regalando al personaggio sfumature incredibilmente autentiche e veritiere. Abbiamo chiesto all'attrice qualche anticipazione in più sugli sviluppi che il suo personaggio avrà in questa seconda stagione (disponibile su Apple TV), esplorando le motivazioni e le fragilità che rendono Mel una figura complessa e profondamente umana.

La decostruzione del cliché secondo Amanda Peet

Mel in una scena

Come avevamo già accennato, Mel riesce a riscrivere la narrazione che il cinema e la televisione riservano spesso alle donne che affrontano un divorzio. È lei a scegliere di lasciare il marito per intraprendere una nuova relazione, consapevole di ciò che vuole e della fine di un matrimonio in cui l'amore, col passare degli anni, si era tramutato in un più tiepido affetto. Mel non si accontenta di una vita monotona e spenta: sceglie di vivere, di rispettare se stessa e di ascoltare i propri bisogni.

Abbiamo chiesto ad Amanda Peet cosa abbia significato mettere in scena tutto questo e come ritroveremo Mel nei nuovi episodi: "Penso di essere molto fortunata ad avere Jonathan Tropper a scrivere questo personaggio femminile di mezza età. Fin dall'inizio, quando ho letto il copione per la prima volta, mi ha colpito una scena della prima stagione nella quale lei riga una macchina dopo una seduta di terapia con un'adolescente ribelle. Mi è piaciuta molto l'idea che provasse questo tipo di rabbia e sentimenti distruttivi, cose che penso peggiorino per alcune donne durante la menopausa. Quindi mi sono sentita entusiasta quando ho capito che l'avrebbe messa su quel percorso di scoperta, quello della menopausa e di tutto ciò che ne consegue."

La menopausa e il "nido vuoto": la tempesta perfetta

Abbiamo poi domandato all'attrice quale aspetto di Mel sia stato più impegnativo e sfidante da esplorare in questa seconda stagione:"Sai, la menopausa non mi è estranea, quindi mi sono davvero immedesimata in quello che stava passando il mio personaggio. In realtà, ho trovato abbastanza catartico poter esplorare quella rabbia e persino la tristezza di perdere la propria bellezza e la propria sessualità. E poi incrociarsi come navi nella notte con tua figlia, se ne hai una... Penso che faccia parte anche questo del dire addio alla propria giovinezza: dire addio ai propri figli e ritrovarsi col 'nido vuoto'. Ho adorato il fatto che Jonathan Tropper stesse ritraendo tutto questo come una vera e propria tempesta perfetta."

Le bugie che raccontiamo a noi stessi

Amanda Peet nei panni dei Mel

In Your Friends and Neighbors, quasi ogni personaggio utilizza la menzogna per raggiungere i propri scopi e mascherare i propri fallimenti. Tuttavia, le prime bugie che vengono dette sono proprio quelle rivolte a se stessi. Quali falsità, quindi, Mel si ostina a raccontarsi in questa stagione? "Penso che non sia ancora arrivata a capire fino in fondo perché è così arrabbiata. Una delle mie battute preferite scritte da Jonathan Tropper la scorsa stagione è stata quando dice qualcosa del tipo: 'Pensavo di essere arrabbiata con te, ma poi ho capito che sono solo arrabbiata'. Penso che lei non sia abbastanza auto-riflessiva - come in realtà non lo è nessuno nello show - per arrivare alla radice di tutto questo. E di conseguenza, si sta comportando in un modo molto adolescenziale."