“Non avevo un soldo”: Jon Hamm ha accettato un lavoro nel porno a inizio carriera, ma non è ciò che pensate

Per sbarcare il lunario a Los Angeles, Jon Hamm ha accettato un lavoro nell'industria del porno, ma non davanti alla macchina da presa.

Prima del successo della serie Mad Men, Jon Hamm non se la passava troppo bene. Mentre tentava di sfondare a Hollywood, l'affascinante interprete di Don Draper ha dovuto barcamenarsi accettando impieghi non sempre esaltanti, perfino nell'industria del porno.

La star ha recentemente rivelato a Esquire che il suo trasferimento dalla sua città natale del Missouri al cuore di Los Angeles è stata una decisione difficile per lui in quanto significava lasciarsi alle spalle una vita agiata. una volta giunto nella Città degli Angeli, l'aspirante attore si è dedicato al settore della ristorazione fino a quando non è stato licenziato. Disperato, ha consultato un'amica per un consiglio che di mestiere faceva la decoratrice di set dei film porno. Ecco cosa è accaduto:

Jon Hamm in una scena dell'episodio The New Girl di Mad Men

"Ho ottenuto quel lavoro grazie a un'amica, che era la nostra direttrice di scena al college. È sempre stata un tipo laborioso. Stavo uscendo con lei e un altro nostro amico di Mizzou, mi sono lamentato della mia situazione lavorativa. Avevo perso il mio impiego nel catering e avevo bisogno di soldi. La mia amica ha detto, 'Puoi avere il mio lavoro. Mi occupo di preparare i costumi per gli attori'. Ho risposto, 'Non so come farlo'. E lei, 'Non è così difficile. Assumono chiunque. Ma io non ce la faccio più a farlo, per me è sconvolgente".

Indagando su quest'ultima affermazione, Jon Hamm ha scoperto che i set in questione erano quelli dei soft porn: "Il lunedì successivo mi sono presentato e ho detto 'Sono il nuovo decoratore di set'. Nessuno ha battuto ciglio".

Se pensate che lavorare dietro le quinte di un film softcore sia eccitante, Jon Hamm vi smentirà: "Era una delle cose più noiose che abbia mai fatto. Ed è anche sconvolgente come aveva anticipato la mia amica".