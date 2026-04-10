Your Friends & Neighbors 2: James Marsden e Olivia Munn raccontano il lato oscuro dell’Élite

Dark comedy, drama, mystery: Your Friends & Neighbors è tutto questo e molto di più. La serie ideata da Jonathan Tropper, con protagonista Jon Hamm, ha riscosso il plauso della critica dopo una prima stagione ricca di plot twist e tematiche affascinanti. A seguito di un finale che ha visto il protagonista prendere una decisione discutibile, eppure coerente con il suo percorso, ci ritroviamo in una seconda stagione in cui Coop deve cercare di rendere il suo nuovo "business" il più stabile e sicuro possibile. Tutto questo, continuando a mantenere quell'aria di rispettabilità e potere che contraddistingue la sua cerchia sociale.

Jon Hamm in una scena della prima stagione

A complicare ulteriormente le cose ci penserà l'arrivo nel quartiere di Owen Ash (interpretato da James Marsden): un personaggio estremamente ambiguo e una figura dirompente che, tuttavia, come molti del luogo, sembra avere qualcosa da nascondere. È lui la grande novità di questi nuovi episodi, e ci siamo fatti raccontare qualche dettaglio in più proprio dal suo interprete. Insieme a Olivia Munn (che veste i panni di Samantha) e allo showrunner della serie, Marsden ha descritto come sia possibile portare in scena "meschinità e contraddizioni" attraverso personaggi profondamente veritieri e umani.

L'incontro tra due anime caotiche

James Marsden in una scena della seconda stagione

In questa nuova stagione sembra crearsi una sorta di attrazione tra Owen e Samantha: sono entrambi molto intelligenti e dotati di una moralità certamente ambigua. Abbiamo quindi domandato ai loro interpreti cosa accade quando due anime così caotiche si incontrano.

Il primo a rispondere è stato Marsden: "Quando questi due personaggi si incontrano, Owen è immediatamente incuriosito e forse attratto dalla posizione di Samantha, da come lei si inserisce in questo strano mondo in cui lui è appena entrato, dove tutto ruota attorno a una gerarchia di potere e status. Lei sembra quasi esibire apertamente la sua storia, il suo passato, i suoi errori e i suoi punti di forza. C'è una vera onestà nel suo personaggio da cui Owen è attratto, un po' un atteggiamento alla 'non me ne frega niente', che poi è lo stesso tipo di atteggiamento che ha sempre avuto lui."

Samantha è stata sicuramente uno dei personaggi più interessanti della scorsa stagione, e Olivia Munn ne sottolinea la complessità: "Nel mondo di Owen, per via della sua ricchezza e del suo potere, c'è un certo tipo di persone con cui è abituato a socializzare. Il mio personaggio, invece, è l'unica in tutto quel gruppo di amici a non essere nata nella ricchezza; ha avuto un'educazione modesta ed è entrata in questo nuovo mondo solo in un secondo momento. Penso ci sia qualcosa di veramente elettrico nell'incontro tra Owen e Samantha."

Il peso delle bugie e delle apparenze

Your Friends and Neighbors è anche una storia in cui la menzogna la fa da padrona: bugie dette agli altri, ma soprattutto bugie raccontate a se stessi. Abbiamo chiesto quali bugie si raccontassero Samantha e Owen per giustificare le proprie azioni. James Marsden ha risposto così: "Non posso rivelare tutte le bugie di Owen, ovviamente. Ma penso che la bugia più grande che racconta a se stesso sia credere di poter ottenere sempre tutto quello che vuole, ogni volta che lo vuole. Anche se, a volte, si rende conto che questa non è la realtà. C'è una sorta di paradosso in tutto questo: se ottenesse sempre tutto ciò che desidera, forse la sua vita non sarebbe così interessante."

Olivia Munn in our Friends & Neighbors 2

Olivia Munn, dal canto suo, ha sottolineato una delle fragilità più grandi del suo personaggio: "Penso che la più grande bugia che Samantha racconta a se stessa sia che non può farcela in nessun altro mondo all'infuori del Westmont Village. Si convince di dover restare in questo gruppo di amici affinché i suoi figli siano al sicuro e per potersi ritagliare un posto nel mondo."

Un nuovo "specchio oscuro" per Coop

Coop in scena

Dell'arrivo di Owen abbiamo parlato anche con lo showrunner Jonathan Tropper, chiedendogli se questo personaggio rappresenti per Coop una sorta di "specchio oscuro", qualcuno di simile a lui: "Volevamo sicuramente introdurre qualcuno che non fosse dissimile da Coop per il fatto che a lui piace infrangere le regole e superare i limiti. La differenza è che questa è una persona molto più a suo agio di Coop".

"E pensavamo che sarebbe stata una tensione davvero interessante tra Coop e quest'uomo, che apparentemente dovrebbero andare d'accordo, ma siccome Owen è molto più a suo agio con tutto questo e si spingerà molto più in là, questo finisce per sconvolgere davvero la vita di Coop. Quindi stavamo pensando a qualcuno che, proprio come Coop, è affascinante, carismatico e sembra avere tutto, ma che allo stesso tempo gli dia un lato oscuro e qualcosa che potrebbe renderlo pericoloso, mantenendolo però affascinante e divertente, un personaggio molto complicato e un gran bel problema per il protagonista."